Dnešní přetechnizovaná a rychlá doba řadu z nás nutí ohlížet se do minulosti s velkou dávkou nostalgie. Jistě, možnosti dneška doba před několika desítkami let nenabízela, ale měla svoje kouzlo. A právě na něj spousta lidí slyší, a proto slovo retro nenajdete pouze v časopisech o módě a životním stylu, ale i ve světě motorismu.

Foto: Freepik.com

O tom, jak moc retro frčí mezi dvoustopými vozidly, se přesvědčujeme denně. Třeba Volkswagen na konci devadesátých let přišel s reinkarnací slavného Brouka a Fiat zase ždíme, co to dá, legendu ikonického modelu 500. V obou případech však jde o tuctové vozy. To ve světě motocyklů je retro o stylu mnohem více.

Retro motorky

Existují dokonce výrobci, kteří si na svých retromodelech velmi zakládají. Pro našince je možná nejzajímavější, že se na této vlně veze i Jawa. Jasně, za výrobky této firmy hledejte indický původ a koncern Mahindra. Kupujícím to ale zřejmě nevadí. Jen co se typ Jawa 300 CL objevil na českém trhu, byl okamžitě vyprodán na několik měsíců dopředu. Motocykl jako by z oka vypadl legendární Kývačce, tedy modelu Jawa 350 typ 354 a Jawa 250 typ 353. V útrobách ale hledejte moderní techniku. Pohonná jednotka s rozvodem DOHC splňuje emisní normu EURO 4. K zadnímu kolu sílu posílá skrze šestistupňovou převodovku. Na tom předním zase najdete brzdový asistent ABS.

Na koho by Jawa 300 CL působila přece jen příliš historicky, může si vybrat model Jawa Pérák. Ten odkazuje na ještě starší model ze čtyřicátých a padesátých let. Ve svém designu ale tuto dobu umně skloubí s dnešní modernou.

Retro skútry

Styl je důležitou součástí městského života. To platí i pro dopravu v úzkých uličkách. Nikdo se tak nemůže divit tomu, že na trhu najdete dlouhou řadu retro skútrů. Takový snad nabízí každý větší výrobce. Opravdovou ikonou je pak Vespa. Značku pod tímto názvem zaregistroval Enrico Piaggio 23. dubna 1946. Zatímco portfolio italské značky utěšeně narostlo, v nabídce stále najdete tento skútr s téměř nezměněným designem. Jeho technika ale samozřejmě prošla dlouhou evolucí.

Že nástup na vlnu retro může skončit i neúspěchem dokládá další český počin na tomto poli. Zatímco velké Jawy sklízí úspěch, skútry Čezeta spíše paběrkují. V roce 2014 byl představen Typ 506, který designem odpovídal legendárnímu "Praseti", tedy motocyklu ČZ 175/502. Ten se vyráběl v šedesátých letech a na tuzemských cestách se stal ikonou. Jeho duchovní nástupce využil moderní elektrický pohon, ale prodejní úspěch se (zatím) nedostavil.

Zdroj: Freepik.com

Retro oblečení

Správný motorkář ví, že stylový nesmí zůstat jen jeho dopravní prostředek. Na každý motocykl je třeba mít i správné oblečení. Třeba na Vespu speciální moto boty řešit nemusíte. Na tu postačí decentní tenisky, džíny a adekvátně vypadající helma. To nový Pérák od Jawy už si zaslouží speciální šatník. Dobrou zprávou ale je, že si trendu retro všimli i výrobci přileb, oblečení a dalších motodoplňků, a tak si vybere opravu každý.