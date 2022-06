Věřili byste nám, kdybychom Vám řekli, že můžete ušetřit až několik tisíc korun při nákupu pneumatik pro Váš automobil? Asi těžko. Ovšem tento fakt není výmysl, všichni chytří majitelé aut využívají tento trik již dlouhá léta. Přidejte se k těm řidičům, kteří každoročně ušetří při nákupu autodoplňků a pneumatik nemalou sumu. Stačí když si přečtete tento článek a ušetříte Vaši peněženku zbytečným výdajům.

Foto: Freepik

Poznejte kouzlo sezónnosti

Tento jednoduchý trik, který Vás právě naučíme, významně ulehčí Vašemu rozpočtu, který máte určený na provoz a opravy Vaše vozu. Všichni obchodníci tento trik znají. Jmenuje se sezónnost. Jednoduše vzato, například zimní pneumatiky se nejvíce prodávají před začátkem období, ve kterém je nutné přezout na zimní vzorek. Tato podmínka se samozřejmě odvíjí také na počasí, protože jak zákon uvádí: „Je nařízeno použít zimní pneu od 1. listopadu do 31. března, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo to lze předpokládat. „

Většina řidičů, tak začne řešit přezutí na poslední chvíli a pokud se rozhodne pro nákup nových pneumatik či zimních řetězů, tak to bude právě období listopadu a začátku prosince, když hrozí první námraza a sníh. Na toto období samozřejmě, také čekají obchodníci a snaží se cenu co nejvíce šponovat, aby měli v tomto období co největší tržby.

Vyhněte se nákupům v období největší poptávky

Celý trik, tak spočívá v tom, že se jednoduše budete vyhýbat nákupu v období kdy je o pneumatiky největší zájem. Zimní pneumatiky, tak nejlépe nakupíte ze začátku léta a s letními je to přesně naopak. To samé platí i pro zimní řetězy a další sezónní zboží. Proto Vám radíme, abyste si dobu nákupu řádně naplánovali. Stačí se podívat i na jednotlivé grafy, které jsou zobrazeny na různých srovnávačích zboží. Krásně tak můžete vidět vývoj cen u jednotlivých produktů a můžete si hned spočítat za kolik se gumy prodávaly v létě a za kolik v hlavní sezóně. Tento jednoduchý trik Vám pomůže ušetřit spousty peněz a můžete jej uplatnit na všechno sezónní zboží. Od lyží, zimního oblečení až po bazény a jízdní kola.