Jedním z rizikových míst pro cyklisty je křižovatka u Brandýsa nad Labem nedaleko obce Zápy. Za poslední dva roky zde měli nehodu 4 cyklisté, při nichž došlo ke třem lehkým zraněním. Ani jeden z cyklistů, z nichž dva z nich jeli na elektrokole, nebyl viníkem nehody. Příčina karambolů byla shodná, a to konkrétně nedání přednosti proti příkazu dopravní značky Dej přednost v jízdě.

Foto: Zadavatel inzerce

Podle Jana Chalase ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod, to vyplývá z mapy rizikových míst.

Cyklisté jsou z poloviny viníky smrtelných nehod

Za loňský rok Policie ČR evidovala 3 994 nehod cyklistů, při kterých zemřelo 43 osob, dalších 234 se zranilo těžce, 3 141 lehce a 757 se obešlo bez zranění. „Viníky nejzávažnějších nehod cyklistů jsou zhruba z poloviny sami cyklisté a z poloviny řidiči vozidel. Posílit vzájemnou ohleduplnost a bezpečné chování v silničním provozu tedy musíme u obou těchto skupin,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.

U téměř poloviny nehod, kdy došlo k úmrtí, a nadpoloviční většině nehod s následkem těžkého zraněním, byl viníkem shledán sám cyklista. Přibližně za třetinu nehod s těmito následky ale nesou dle policejního vyšetřování odpovědnost řidiči osobních automobilů. Alarmující je, že v dalších sedmi procentech případů řidič od smrtelné nehody cyklisty ujel. Řidiči nákladních vozidel se na nejzávažnějších nehodách s účastí cyklistů podílejí zhruba pěti procenty.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Nešvarem je nedání přednosti v jízdě

Nejčastějšími příčinami je dlouhodobě nedání přednosti v jízdě (ať už cyklistovi řidičem jiného vozidla, nebo cyklistou řidiči jiného vozidla), jízda nepřiměřenou rychlostí a nesprávný způsob jízdy. Stejně tomu bylo i v roce 2021. 72 % cyklistů, kteří loni na silnicích zemřeli, nemělo nasazenou přilbu. Každý pátý cyklista – muž, který měl v loňském roce na kole závažnou dopravní nehodu, měl v krvi přítomen alkohol. V případě žen to bylo „pouze“ 8 %. Naopak ženy jsou oproti mužům méně ukázněné v již zmiňovaném nošení přileb.

„Počet cyklistů v silničním provozu stále narůstá jak v rekreačních oblastech, tak v městském provozu. Cyklisté patří na silnici k těm nejzranitelnějším a musíme myslet na jejich ochranu. Na druhé straně ale sami cyklisté mohou výrazně přispět ke své bezpečnosti rozumným chováním a dodržováním pravidel. Preventivní aktivity proto musí být zaměřené na obě skupiny. Nezáleží přeci na tom, jestli jsem zrovna v roli cyklisty nebo motoristy, hlavní je zdraví a bezpečný dojezd do cíle,“ řekl při představení kampaně Dám respekt ministr dopravy Martin Kupka.

Výzkum, který realizovala společnost KANTAR CZ, dále potvrdil, že cyklistika je fenomén současnosti. 76 procent lidí uvedlo, že alespoň občas jezdí na kole. Většina z nich preferuje jízdu mimo silnice. Nové pravidlo, které stanovuje bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty na 1,5 metru, znalo 7 z 10 respondentů.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Alkohol je metla

Pro Středočechy přesáhla preference nulové tolerance alkoholu padesátiprocentní hranici u cyklistů. Vyplynulo to z Panelu Deníku. Vzít si kolo a odjet na něm na jednu orosenou desítku se Středočechům nejeví jako dobrý nápad, konkrétně 54% se vyjádřilo proti požívání alkoholu cyklisty. „Hodně záleží, jestli jezdí na cyklostezkách nebo po silnici. Pokud jsou účastníky provozu, tak musí být tolerance nulová. Mám ale všeobecně strach, že pokud bude tolerance třeba jedno nebo dvě piva, tak to lidé stejně nebudou dodržovat a budou to přehánět,“ okomentovala Lenka Wildová. Pro nulovou toleranci je Jan Čečrdle ze Záp. „Souhlasím s názorem, že i malé množství alkoholu v krvi může u některých jedinců prodloužit reakční dobu a snížit pozornost. Tím se zvyšuje pravděpodobnost nehody,“ okomentoval s tím, že by alkohol na kole pokutoval. Respondenti se ale většinou shodují, že je těžké pití alkoholu v těchto případech uhlídat. (tp)

Zdroj: Zadavatel inzerce