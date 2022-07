Vodňany – Velmi obezřetný musí být každý cyklista, který projíždí městečkem Vodňany na Strakonicku v Jihočeském kraji. V posledních dvou letech zde měli nehodu 4 cyklisté, došlo tu i ke třem zraněním, 2 lehkým a jednomu těžkému. U dvou zraněných cyklistů byl na základě dechové zkoušky prokázán alkohol.

Foto: Zadavatel inzerce

Podle Jana Chalase ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod, nejsou příčiny nehod jednoznačné. „V totmo místě šlo o nezvládnutí řízení vozidla, nedání přednosti při odbočování vlevo, či ohrožení při předjíždění. Pouze jeden cyklista byl označen jako pachatel nehody. Ve věku okolo 50 let byli tři cyklisté,“ uvádí Jan Chalas.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Rizkové místo najdete zde.

Srazil cyklistku a ujel

Například loni v říjnu byla s vážným zraněním letecky transportována do nemocnice 73letá cyklistka, kterou pár minut před polednem v blízkosti křižovatky do obchodní zóny v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech srazil starší řidič osobního auta. Ten z místa nehody bez zastavení odjel, aniž by zavolal první pomoc. Policisté podezřelého muže následně vypátrali.

Další tragédie se zde stala před necelými dvěma roky, kdy do stejné lokality vyjížděli strakoničtí dopravní policisté kolem půl sedmé. „Pravděpodobně zde spadl z kola osmapadesátiletý muž, který po pádu nejevil známky života, a i přes péči přivolaných záchranářů zemřel,“ uvedla tehdy za Policii ČR Lenka Krausová.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Novinka v předjíždění

Od počátku letošního roku platí novela zákona o bezpečném odstupu při předjíždění. Motorista musí míjet cyklistu vždy s minimální vzdáleností půldruhého metru, respektive jeden metr na komunikacích s maximální povolenou rychlostí do 30 kilometrů za hodinu. Jak bezpečně odhadnout stanovenou vzdálenost si řidiči příliš hlavu lámat nemusí. Existuje totiž jednoduché pravidlo – při předjíždění přejet minimálně půlkou auta do druhého pruhu.

Zdroj: Zadavatel inzerce