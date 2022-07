Již více jak sto let jezdí do Jáchymova lidé z celého světa. Zdejší léčivá voda s nejvyšší koncentrací radonu v Evropě jim pomáhá zmírňovat bolesti pohybového aparátu. Rozsáhlý komplex lázní však neslouží jen léčbě. Ve zdejších hotelech se může ubytovat kdokoliv, třeba rodiny s dětmi, a prožít tady krásnou dovolenou plnou netradičních zážitků.

V roce 1906 byly vědecky potvrzeny léčivé účinky zdejší vody a původní hornické město sezačalo měnit v lázně.

Dnes lázně čerpají vodu ze čtyř vrtů, které jsou v nejhlubším patře dolu Svornost. Pokud máte problém s pohybovým ústrojím, trpíte Bechtěrevovou chorobou, máte poškozený periferní nervový systém nebo máte cukrovku, jsou pro vás tou nejlepší volbou. Zeptejte se svého lékaře na komplexní lázeňskou péči, kterou hradí zdravotní pojišťovna a přesvědčte se sami. Zkušený tým zdejších lékařů, fyzioterapeutů, masérů a dalších pracovníků lázní, vám poskytne špičkovou péči. Určitě je třeba i připomenout, že zdejší léčba je naprosto bezpečná. Celková dávka záření, kterou během pobytu absorbujete, není vyšší než při provedení jednoho rentgenového snímku. Díky léčbě radonem je život desítek lidí přijatelný a do lázní se pravidelně vracejí.

Radium Palace

Mezi stromy, uprostřed lesoparku, se tyčí už dlouhých sto deset let hotel Radium Palace. V této neoklasicistní perle Krušných hor najdete nově zrekonstruovanou Modrou restauraci, která nabízí degustační menu a krásné komorní prostředí až pro třicet hostů. Zajít sem můžete, aniž byste byli v hotelu ubytovaní.

Pro rodiny s dětmi je hotel Astoria tou nejlepší volbou

Komfortní ubytování v moderně zařízených pokojích a rodinných apartmánech s kuchyňkou nabízí hotel Astoria. Blok secesních budov svou pastelovou fasádou doplňuje pravou lázeňskou atmosféru a vytváří dojem pohody a klidu, za kterým do Jáchymova jezdí hosté již mnohá desetiletí. Dobré jídlo si návštěvníci vychutnají v moderně koncipované restauraci U Vodopádu. Ubytovaní hosté si mohou dopřát odpočinek na střešní terase, kde najdou lehátka, krásný výhled a uklidňující šum vodopádu.

Dětský koutek a klub Radonek

V hotelu Astoria je k dispozici útulný dětský koutek s pestrobarevnými hračkami, prostorem na míčové hry a prolézačkami.

Koutek je využíván i pro aktivity Dětského klubu Radonek, ve kterém se o vaše děti postaráme, zatímco vy budete relaxovat v Saunovém dole nebo při thajské masáži. Klub pro děti od šesti do dvanácti let je v provozu od začátku července do konce srpna. Animátoři mají přichystaný bohatý program, takže o zábavu opravdu nebude nouze. Po celý rok je také možné objednat si hlídání dětí.

Se svými ratolestmi si tu zahrajete i minigolf nebo tenis. Společně tak zažijete báječnou dovolenou se spoustou zábavy a her.

Hotel Astoria je zapojen do projektu „Cyklisté vítáni“. Nejen, že si kola můžete bezpečně uschovat, ale můžete si je tady také půjčit. Novinkou je pak půjčovna elektrokol. Samozřejmostí je zapůjčení nordic walking holí.

V aquacentru najdou vyžití všechny věkové kategorie

V místním Aquacentru Agricola se vyřádíte nejen vy, ale i ti nejmenší. Zaplavete si v pětadvacet metrů dlouhé plavecké dráze a na tobogánu můžete jezdit do vyčerpání. Dále je tu rehabilitační bazének, Kneippův chodník a dětské brouzdaliště.

Neváhejte však a projděte se štolou unikátního Saunového dolu, který nemá v České republice obdoby. Najdete tady esenciální parní saunu, infrasaunu se solným panelem, voňavou bylinkovou saunu s omamnou vůní bylinek a finskou saunu, díky které posílíte organismus a celkovou imunitu.

Prohlídková štola

S ochrannou přilbou můžete vstoupit do Prohlídkové štoly Astoria, která je dokonalou kopií dolu Svornost. Ti odvážnější a nejmenší si tady mohou vyzkoušet, jak těžké to měli v šestnáctém století horníci, kteří ve tmě dobývali stříbro.

Dostane se vám spousty informací o tom, jak důl fungoval a jak vzniká radonová voda. Návštěvníci shlédnou film Magické místo, ve kterém se přenesou do opravdového podzemí. V předsálí Prohlídkové štoly pak najdete spoustu dalších zajímavostí, stejně jako v sousedním návštěvnickém infocentru, kde vám poradí s dalšími tipy na výlet.

Nejsou to jen lázně

Lázně Jáchymov se nacházejí v srdci Krušných hor. Jejich okolí nabízí i spoustu dalšího vyžití. Tyto končiny jsou jako stvořené pro výlety, túry a jízdy na kole. Jáchymovské městské lesy mají 24 kilometrů stezek, které jsou navrženy pro příznivce horských kol. V lesích na vás čekají hned tři stupně náročnosti, vhodné pro aktivní cyklisty, začátečníky i rodiny s dětmi. Nedalekou lanovkou vyjedete na Klínovec, kde je vyhledávaný trailpark a v zimě největší propojený skiareál v Čechách. Krušné hory vás určitě okouzlí, vždyť jsou jejich hornické památky na seznamu UNESCO.

Léčebné lázně Jáchymov a.s.

T. G. Masaryka 415

362 51 Jáchymov

www.laznejachymov.cz