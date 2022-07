Chcete si dopřát spoustu relaxace a udělat něco pro své zdraví? Navštivte Františkovy Lázně!

Foto: Lázně Františkovy Lázně a.s.

Chystáte se na dovolenou, ale chcete se vyhnout davům turistů, dlouhým kolonám na evropských dálnicích, nebo zpožděným letům? Chcete zároveň načerpat novou energii, posílit svou imunitu a udělat pro své zdraví maximum? Kde jinde své tělo připravit na náročné podzimní a zimní období, než právě v lázních?

Více než jen lázně

Františkovy Lázně navíc nejsou pouze místem, kde si můžete dopřát léčbu založenou na unikátních přírodních zdrojích. Ve Františkových Lázních zapomenete na starosti všedních dnů a užijete si pobyt, který v sobě snoubí dokonalý požitek z luxusního ubytování s lehkou ochutnávkou vybraných lázeňských procedur. Čekají vás také pohádkové procházky ve stínu nekonečných parků, blahodárné masáže, fascinující rašeliniště s bahenními sopkami a k tomu neomezený vstup do jednoho z nejkrásnějších českých akvaparků, který je zároveň největším akvaparkem českých lázeňských měst. Areál tvoří vnější i vnitřní bazény. V případě horšího počasí se tedy nemusíte vzdávat vodních radovánek.

Zdroj: Lázně Františkovy Lázně a.s.



Lázně s příspěvkem

Na vybrané pobyty ve Františkových Lázních nyní navíc můžete využít lázeňský voucher v hodnotě 4 000 Kč, a to až do 6.11.2022! V rámci pobytového balíčku „Lázně s příspěvkem“ se můžete těšit na týden lázeňské relaxace s procedurami na míru. Samozřejmostí je neomezený vstup do zmíněného parku Akvaforum, polopenze a all inclusive nápoje zdarma. V ceně je také volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných lázeňských hotelů. Pokud byste chtěli však okusit 14denní lázeňský pobyt, potom využijte nabídky nejoblíbenějšího pobytu BONUS 14, v rámci kterého dostane zejména 36 lázeňských procedur. Navíc na listopadové termíny sleva až 30 %.

Zdroj: Lázně Františkovy Lázně a.s.



Přírodní léčivé zdroje ve Františkových Lázních

Nejen Františkovy Lázně vděčí za svou existenci především samotné přírodě. I přes všechny pokroky moderní lékařské vědy zůstávají tradiční lázeňské procedury prokazatelně účinné, a tím pádem téměř neměnné. Ve Františkových Lázních najdete sirnoželezitou slatinu s vysokým podílem rozpustných minerálních látek a huminových kyselin, 20 léčivých minerálních pramenů a přírodní léčivý plyn pro sedavé koupele, plynové injekce a gynekologické plynové koupele.

Zdroj: Lázně Františkovy Lázně a.s.



Lázeňské pobyty jsou bezpečné

Uvažujete o pobytu ve Františkových Lázních, ale obáváte se bezpečnosti pobytu z hlediska přenosu infekčních onemocnění včetně COVID-19? Pak pro vás máme jen dobré zprávy! Lázně jsou totiž zdravotnickým zařízením, kde platí stejná pravidla jako například v nemocnicích. Na rozdíl od nemocnic sem však pacienti nepřijíždějí kvůli léčbě infekčních chorob. Naopak, pacienti s infekčními chorobami jsou z léčby vyloučeni. Vzhledem ke specifickému režimu a řadě opatření je riziko přenosu obávaného COVID-19 nižší než v běžném životě.

Těšíme se na shledání ve Františkových Lázních.

TEL: +420 351 012 345, info@frantiskovylazne.cz, www.frantiskovylazne.cz

Zdroj: Lázně Františkovy Lázně a.s.