Hotel Thermal | Foto: THERMAL-F, a.s.

Představte si, že stojíte na jedné z karlovarských vyhlídek a kocháte se nádherným výhledem na okolní krajinu. Uprostřed zeleně a tichých lesů se nachází jedno z nejznámějších lázeňských měst, zapsané na seznam UNESCO – Karlovy Vary. Místo, kde pramení nejen léčivé prameny, ale také klid a harmonie.

Karlovy Vary nabízí vyžití pro každého. Můžete se vydat po stopách místní historie a architektury. Vrhnout se naplno do relaxace ve wellness. Absolvovat některý z vyhlášených lázeňských pobytů anebo si dát do těla na tenise, na golfu či na cyklovýletě. Jistí si můžete být tím, že na tuto dovolenou budete rádi vzpomínat.

Aby byly vaše dny volna nezapomenutelné, využijte služeb hotelu Thermal. Legendární hotel se nachází v srdci lázeňského města nedaleko slavných kolonád. V létě tu můžete potkat hollywoodské hvězdy, které se účastní Mezinárodního filmového festivalu, jehož centrem je právě hotel Thermal. Ale pozor, cítit jako celebrita se tu budete i vy, a to díky prvotřídním službám a stylovému zázemí, jaké hotel nabízí.

V nově zrekonstruovaných pokojích Thermalu se spí přímo královsky, dlouho se v nich ale nejspíš nezdržíte. Je toho tolik co objevovat. Den můžete začít bohatou snídaní a pokračovat ozdravnou lázeňskou procedurou. Anebo se skočte převléct do plavek a zaplavte si v celoročně otevřeném venkovním bazénu se stálou teplotou 30 °C či se ponořte do 100% vřídelního bazénu, který má 38 °C, a vychutnejte si relax a pohled na město jako na dlani. Jen pár kroků odsud se nachází Saunia Thermal Resort se šesti druhy saun a oblíbenými saunovými ceremoniály. O zážitky nebude nouze ani v nové restauraci varyo. Kromě těch kulinářských si tu vychutnáte i dechberoucí výhled na město. Den pak můžete zakončit procházkou po kolonádě a ochutnávkou minerální vody, za kterou sem jezdil už Karel IV.

Začíná se vám v hlavě odehrávat příběh o vaší vysněné dovolené? Jak bude vypadat, je jen na vás. Ať už se rozhodnete jakkoliv, zárukou pro skvělý pobyt ve Varech vám bude hotel Thermal. V Thermalu totiž hrají hosté hlavní roli vždy, a to i mimo filmový festival.