Stimulace a zábava je pro psa a kočku důležitá. Zkuste interaktivní hračky. Lékárna.cz Vám poradí.

Trénink, který psa zaujme

Trénink psa je nejen časově náročný úkol. Ale co kdybychom vám řekli, že existují inteligentní hračky, které mohou zvýšit efektivitu tréninku a udělat ho zábavnějším pro vašeho psa i pro vás? Jedná se o interaktivní hračky vybavené senzory a připojením k chytrým zařízením, které vám umožní sledovat pokrok vašeho psa, vytvářet tréninkové plány a dokonce i odměňovat ho za správné chování. Můžete například dálkově hodit míček, nebo aktivovat hračku, která vydává zvuky nebo světelné efekty, když s nimi pes pohne. Inteligentní hračky pro psy jsou navrženy tak, aby poskytovaly mentální výzvy a fyzickou aktivitu. Psa zároveň učí trpělivosti a vytrvalosti. Velké oblibě se také těší hračky, které psovi umožňují vyřešit nějaký problém, například vyjmout pamlsky z hračky nebo otáčet různé části, aby získal odměnu.



Odpoutejte kočku od nudy

Kočky jsou přirozeně zvědavá a aktivní zvířata, a proto je důležité zajistit jim dostatek stimulace. Interaktivní hračky jsou skvělým způsobem, jak toho dosáhnout. Existují hračky, které reagují na pohyb kočky, vydávají zvuky nebo skrývají drobné pamlsky. Tyto hračky nejenom zajišťují zábavu, ale také podporují pohyb a myšlení vaší kočky, což je klíčové pro udržení jejího duševního a fyzického zdraví. Kočky milují hračky s pohyblivými nebo rotujícími se částmi, které mohou honit a lovit a které jim zároveň simulují pohyb myši, nebo ptáků. Mnoho inteligentních hraček pro kočky má také laserový ukazovatel, který se pohybuje po zemi nebo stěnách, což je pro kočky velmi lákavé a zábavné. Za zmínku jistě stojí interaktivní hrací panely, nebo skládací hračky, které skrývají pamlsky nebo další drobné hračky.



Učení skrze hru

Když chcete trénovat svého psa nebo kočku, vsaďte na hračky kombinující učení se zábavou. Speciální hračky pomáhají rozvíjet dovednosti, jako je vyhledávání a strategické myšlení. Například puzzle hračky pro psy, které obsahují skrývané pamlsky, nebo sofistikované interaktivní hračky pro kočky, které vyžadují koordinaci a rychlost, jsou skvělým způsobem, jak posilovat mentální dovednosti vašich mazlíčků.



Podpořte spolu s Lékárna.cz zvířecí útulky ve vašem okolí

Udělejte spolu s námi hezčí Vánoce nejen svým blízkým, ale i opuštěným zvířátkům v útulcích. Je to jednoduché - my v Lékárna.cz před Štědrým dnem odneseme útulku v Chrudimi věcný dar v hodnotě 16 500 korun. A vy se můžete jednoduše přidat, když přinesete dárek útulkáčkům ve vašem okolí.



Podpořte místní zvířecí útulek

Pokud i Vám není osud zvířecích kamarádů lhostejný, vyrazte společně s námi a podarujte zvířátka v útulku přímo ve vašem městě, nebo kraji. Dárek jakýkoli, vyberte podle svých možností. Když byste ho chtěli koupit u nás na Lékárna.cz, podpoříme váš dobrý skutek slevou 5 % při nákupu nad 599 Kč, kterou můžete uplatnit na veškeré veterinární produkty. Heslo je “ZVIRATA5” a stačí ho zadat během objednávky do kolonky “Slevový kód”. Je to snadné: vyberte zboží, uplatněte slevu a zboží pak zaneste do nejbližšího útulku. Přikládáme odkaz na webové stránky, kde najdete seznam všech útulků přehledně rozdělený podle krajů >>.



Sdílejte svůj dobrý skutek

Našim přáním je potěšit všechny útulky v republice - napište nám, kam jste šli s dárkem pro útulkáčky, pošlete fotku a označte ji hashtagem #DarekProZviratka. Na konci roku prozradíme, kolik útulků jsme potěšili. Buďte inspirací pro ostatní a ukažte, že pomoc může být rychlá a konkrétní a že vykouzlí radost obdarovaným i těm, kteří dárek věnovali.