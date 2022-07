Konečně je tu léto a prázdniny, část roku, na kterou se všichni těšíme a vyrážíme autem na rodinné dovolené nebo třeba jen víkendové výlety. Cenným pomocníkem řidičů při plánování trasy do místa letního odpočinku nebo výletního cíle je Portál nehod.

Aby prázdninové cestování bylo ještě bezpečnější, pomáhá již druhým rokem českým řidičům mapa rizikových míst Portálu nehod. Na ni by se měl při plánování trasy podívat každý, kdo chce udělat maximum pro bezpečí a pohodlí na cestách. Mapa zobrazuje přehled nejvíce rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců, a to jak v celé ČR, tak v jednotlivých krajích. „Zobrazit je možné riziková místa i podle příčiny nehod: vysoká rychlost, předjíždění, srážka se zvěří a nyní nově i nehody s cyklisty. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Nejnebezpečnější místa v Česku

Podle výše škod evidovaných pojišťovnami je nejrizikovějším místem českých komunikací silnice číslo 430 poblíž Rohlenky v okrese Brno-venkov. Za dva roky zde došlo podle Portálu nehod ke 12 nehodám, při nichž vznikla podle odhadu pojišťoven škoda za téměř 40 milionů korun. V tomto místě poblíž exitu z D1 jsou odbočky na odpočinkové místo, čerpací stanici a restaurace. Řidiči zde bohužel nerespektují dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ a jejich ignorování je zde pak na vině způsobených nehod. Rizikové místo najdete zde.

Druhým nejnebezpečnějším místem podle výše způsobené škody je úsek dálnice D5 poblíž Prahy u Rudné. Při 102 dopravních nehodách zde vznikly podle odhadu pojišťoven škody za téměř 35 milionů korun. Jde o velmi frekventovaný úsek, který přivádí do Prahy každý den za prací obyvatele z měst a obcí z jihozápadního směru. Často zde vznikají kolony, řidiči se dostatečně nevěnují řízení, roste nervozita. A právě nedostatečná pozornost věnovaná řízení je zde příčinou většiny nehod. Rizikové místo njdete zde.

Nebezpečné dálniční úseky

Cesty autem o prázdninách, ale i v dalších obdobích roku, většinou znamenají také desítky či stovky kilometrů ujetých právě po dálnicích. Dálnice a rychlostní komunikace přináší komfort vyšší rychlosti, pohodlněji a rychleji umožňují dosáhnout cíle a za běžné situace představují menší riziko vzniku kolizních situací. Přesto jsou na nich místa, kde se často bourá.

„Právě to, co bývá hlavní předností dálnic – tedy zejména rychlost – v sobě skrývá potenciál většího rizika vážné nehody. Rychlá jízda v kombinaci s větším množstvím aut, kdy lidé ve velkém migrují na chaty, chalupy a do jiných dovolenkových destinací, může být doslova vražedná,“ myslí si Jan Chalas a dodává: „Každý řidič, předtím než vyrazí autem na dovolenou, určitě udělá hodně pro sebe i spolucestující, pokud věnuje alespoň krátký čas tomu, aby si zjistil, kde ho po cestě čekají místa se zvýšeným rizikem a kde by si měl dát větší pozor.“

Dálnice sice patří v porovnání s ostatními typy pozemních komunikací k těm bezpečnějším, nicméně přesto jsou právě kvůli chování mnoha řidičů na nich typická kritická místa. „Naše analýza ukázala, že se to týká dálničních křižovatek a také vjezdů a výjezdů u dálničních odpočívek nebo čerpacích stanic nebo úseků, kde probíhají rekonstrukční práce. Dá se říci, že nejrizikovější jsou místa, kde se z nějakého důvodu mění tempo provozu na dálnici,“ uvádí Jan Chalas.

Cesta po dálnici tak může znamenat na řadě míst vysoké riziko vzniku kolizních situací. Dalším místem, které kraluje žebříčku Portálu nehod podle počtu kolizí, je úsek dálnice D8 u Zdib v okrese Praha-východ. Jedná se o dálniční křižovatku s frekventovanou silnicí směr Líbeznice, Neratovice a Mělník – poblíž logistického areálu a obchodního centra. Kolony jsou zde na každodenním pořádku. Při dlouhém čekání v koloně se řidiči plně nevěnují situaci na dálnici, a proto zde dochází k četným nehodám. Rizikové misto najdete zde.

Cyklisté jsou součástí provozu

Řada Čechů vyráží na výlety na kole, po kterém sáhnou v hezkém počasí i při cestě do práce či do školy. Počet cyklistů na silnicích roste stejně rychle jako teplota na teploměru a s tím roste i počet nehod. Jednou z nejčastějších příčin nehod motoristů s cyklisty je podle analýzy Portálu nehod nedání přednosti v jízdě. A jaká jsou podle mapy rizikových míst ta nejnebezpečnější místa v ČR z hlediska počtu nehod motoristů s cyklisty a podle výše škody odhadnuté Policií ČR? Podle dat Portálu nehod mají všechna nejrizikovější místa jedno společné – jde o rušné křižovatky v centrech měst. Jedním z nich je i rušná křižovatka v centru Brandýsa nad Labem před městským úřadem, kde se „potkávají“ dvě hlavní náměstí, Masarykovo a Komenského. „Za rohem“ je navíc turisty – a i těmi na kolech – vyhledávaný zámek a zámecké zahrady. Hustý provoz automobilů, cyklistů i chodců spojený s nepozorností a nerespektováním přednosti v jízdě – výsledkem tohoto mixu jsou střety automobilů a cyklistů se škodou za poslední dva roky podle odhadu Policie ČR ve výši 170 000 Kč. Rizikové místo najdete zde.

Pomocník na cesty

Stejně jako si plánujete místa, která hodláte během letního cestování navštívit a zažít zde něco příjemného, vyplatí se také podívat na místa, která by naopak mohla znamenat vysoké riziko nepříjemností a zbytečných komplikací. Dobrým pomocníkem vám v tom určitě bude Portál nehod.

Portál nehod vznikl za podpory Fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.

https://portalnehod.cz/

