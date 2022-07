Moravská Třebová, která získala přízvisko Moravské Athény díky aktivitám Ladislava Velena z Boskovic. Renesanční zámek skrývá nejstarší památku tohoto stavebního slohu u nás – portál z roku 1492.

Foto: Město Moravská Třebová

Možná i trochu bát se budete při prohlídce středověké mučírny nebo alchymistické laboratoře v podzemí zámku. Hodnotná umělecká díla jsou zachována i s období baroka, kam vás zavede značená naučná stezka. Cestou k sousoší Kalvárie na Křížový vrch budete míjet čtyři barokní kaple. Pokud by vám cesta stavebními slohy byla málo, můžete se vypravit do Tiberu, Indie, Japonska nebo do Egypta. Kam? Zdejší rodák, mecenáš a cestovatel Ludwig Holzmeister městu věnoval velmi cennou sbírku vzácných artefaktů¨, který vládne pravá mumie egyptské princezny Hereret v originálním sarkofágu.

Zdroj: Město Moravská Třebová

Moravskou Třebovou si můžete užít nejen při cestách do minulosti a dalekých krajů, ale i aktivním trávením volného času. Skvělou příležitost skýtá například areál Knížecí louka, na dohled od centra. Areál je rozdělen na dvě části, sportovní a relaxační. Ve sportovní části areálu naleznete in line dráhu pro bruslaře, workoutové hřiště a pumptrack - uměle vytvořenou dráhu asfaltových terénních vln a klopených zatáček, které nabízejí nejen zábavu, ale vedou i ke zdokonalování jízdních dovedností. Relaxační část představuje nově vybudované biocentrum se soustavou tůní, částečně propojených nově modelovaných korytem řeky Třebůvky s mnoha meandry. Obě části propojuje 700 m dlouhá cyklostezka. Nechybí ani venkovní posilovna, dětské herní prvky nebo pikniková místa s vrbovými stavbami.

Zdroj: Město Moravská Třebová

Pro adrenalinu chtivé cyklisty, slušelo by se říct bikery, slouží areál na jihu města v okolí rozhledny Pastýřka a v místní části, jejíž název může slabší dobrodruhy trochu znejistět – Peklo. Ale nelekejte se zdejší nové Silngltreky nabízí tři úrovně náročnosti tratí a na té nejsnazší se vyřádí i malé děti. Unavené tělo pak můžete zregenerovat v aquaparku, který nabízí vyhřívanou vodu, masážní lavice a další zábavné prvky. Nesporným lákadlem je tobogán o délce 51 m a skluzavka o délce 29 m.

Zdroj: Město Moravská Třebová

A teď něco pro milovníky vláčků a industriálních památek. Hřebečské důlní stezky. Jsou určeny pro pěší i cyklisty, které na několika desítkách kilometrů čekají připomínky bývalé hornické minulosti regionu. Na výlet do období páry a cvrkotu důlních strojů vás pak pozve jedenáct kilometrů dlouhá Mladějovská úzkokolejka, po které se dříve svážel vytěžený lupek a uhlí z Hřebče do místní šamotky. Její areál je dnes domovem průmyslového muzea, kde se zabydlely desítky unikátů železniční, silniční, stavební i zemědělské techniky.

Turistické informační centrum

adresa: nám. T.G.Masaryka 33, 571 01 Moravská Třebová

tel: 461 313 502, 737 874 829

e-mail: icentrum@mtrebova.cz

www.moravskatrebova.cz