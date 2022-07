Muzeum Dřevařství v Dlouhé Vsi na Šumavě je tematicky zaměřeno na těžbu, zpracování, transport dřeva a jeho následné využití. Tyto činnosti byly pro oblast Centrální Šumavy, Blanského lesa a Horního Pootaví hlavním předmětem činnosti a zdrojem obživy místních obyvatel.

Foto: Plzeňský kraj

Důvodem vybudování muzea dřevařství v Dlouhé Vsi je historické sepjetí obce s vorařstvím. Muzeum je novou dřevěnou stavbou, která vychází z principů místní lidové architektury. Je zde instalována expozice s tématem lesa, historie dřevařství, zpracování a dopravy dřeva. Nechybí informace o lese, o dřevu a o zacházení člověka se dřevem jako se zdrojem obživy.

Prostor kolem muzea se věnuje venkovní expozici s replikou voru a zvětšenou maketou krabičky zápalek. Venkovní expozice zahrnuje i informace a odkazy na historii dřevařství v Dlouhé Vsi, která byla vybudována jako dřevařská osada.

Zdroj: Plzeňský kraj

V blízkosti muzea prochází obcí cyklotrasa č. 331 Sušice – Dlouhá Ves – Radešov – Rejštejn – Bučina, která pokračuje cyklotrasou Nationalpark-Radweg. Místo leží při hlavní silnici vedoucí ze Sušice do centrální Šumavy.

Z historie Dlouhé Vsi

Dlouhá Ves byla vybudována jako dřevařská osada. Do dnešní doby se zde zachoval jedinečný soubor dvojdomků s polovalbovými střechami a dvojicí polokruhových okének ve štítě, které dal pro své zaměstnance v první polovině 19. století postavit majitel panství kníže Schwanzenberg. V blízkosti bývalého vaziště vorů stojí dodnes hradlový most a provozované dřeviště, jehož historie sahá cca 200 let do minulosti. V objektu bývalého hamru Branau byla založena v osmdesátých letech 19. století fabrika na výrobu zápalek. I tato dřevozpracující továrna funguje do dnešních dnů.

Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 9:00 – 12:00 a 13:30 – 16:00

Sobota: 9:00 – 14:00

Neděle: ZAVŘENO

Muzeum dřevařství dlouhá ves na šumavě

Dlouhá Ves 320, 342 01 Dlouhá Ves

Email: obec.dlves@gmail.com

