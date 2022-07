Muzeum fantastických iluzí

Fascinující svět optických klamů s více než 150 interaktivními a hlavně zábavnými exponáty. To vše si můžete užít v největším muzeu trikových iluzí v Praze. A věřte, že perfektní zábavu si tu užije opravdu každý bez rozdílu věku.

Foto: Czech entertainment agency, s.r.o. Muzeum iluzí

Vydejte se za jedinečným zážitkem do nejzábavnějšího českého muzea. Pořídíte si fakt legrační fotky a videa. "Je to svět neskutečných optických klamů, kde se stanete součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Dýchne zde na vás kouzlo starých časů a dozvíte se zajímavá tajemství optických iluzí. Návštěvníkům se líbí, že je to muzeum, kde si můžete na vše sáhnou a vyzkoušet si, jak optické klamy fungují," říká nejznámější český kouzelník a majitel muzea Pavel Kožíšek.

Splňte si odvěký lidský sen o létání, uprchněte společně s Mozartem ze slavného obrazu, proleťte se jako čarodějnice na koštěti, vyzkoušejte mučírnu kata Mydláře nebo vyskočte z letadla bez padáku. Císař Karel IV. vás pasuje do šlechtického stavu, před jeho Karlštejnem se proměníte zpátky v malé miminko nebo pozor, ať nespadnete do Vltavy z propadlého Karlova mostu! Projděte se po ochozu pražského orloje, nechte se Švejkem zavřít jako trpaslík do pivní sklenice nebo otevřete císařský trezor a staňte se boháčem! Udělejte si fotku v zajetí obří chobotnice nebo jako trosečník legendárního Titanicu. Vyzkoušejte kouzelnou židli nebo magickou místnost, která vás promění v trpaslíka nebo obra. Nechte se kouzelníkem vystřelit z děla nebo levitujte ve vzduchu. Vaše hlava se náhle ocitne na stole nebo si na vás pochutná King Kong. Alchymista Edward Kelley vás kouzlem uvězní ve své středověké laboratoři a dinosaurus vás ve svých pařátech odnese do hnízda. Nechte se překvapit, čím vás pobaví Charlie Chaplin nebo Albert Einstein. Uvidíte také opravdový úsměv Mony Lisy – nikoli ten z obrazu. Projdete se hlavou dolů po stropě místnosti, proměníte se v primabalerínu, uvidíte svůj skutečný obraz v zrcadle, stanete se nejkrásnějším člověkem na světě a zažijete mnohé další.

Muzeum fantastických iluzí je úžasné místo pro děti a dospělé, kde nebudete věřit vlastním očím! Muzeum, které je svým provedením zcela originální a odlišné od všeho, co bylo dosud nejen v České republice k vidění, má ideální polohu v centru Prahy ve Vodičkově ulici. Přejeme hezkou zábavu!

Muzeum fantastických iluzí

Galerie Myšák

Vodičkova 31/710

110 00 Praha 1

www.muzeumfantastickychiluzi.cz