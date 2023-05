Máte volný prodloužený víkend a rádi byste místo evropských metropolí prozkoumali tentokrát Česko? Atraktivní destinace máme i u nás doma. Výhodou je, že ušetříte za letenky i ubytování.

Foto: Plzeň - TURISMUS

Tak třeba Plzeň… Rozhodně to nemusí být výlet jenom za pivem, i když samozřejmě může. Najdete tu krásné historické centrum, řadu zajímavých míst i akcí. Překvapí vás i místní gastronomie, plzeňské podniky už dávno nenabízí jen pochutiny k pivu. Většinu zajímavostí zvládnete obejít pohodlně pěšky.

Za kulturou a historií

Každý výlet potřebuje trochu té kultury. Plzeň jí nabízí hned pořádný kus. Pokud patříte k milovníkům nadčasové architektury, zaujmou vás plzeňské interiéry od světoznámého architekta Adolfa Loose. Můžete si je prohlédnout hned na třech pravidelných prohlídkových trasách. Vedle nedávno otevřené Semlerovy rezidence jsou tu k vidění ještě interiéry bytů Voglových a Krasových a Brummelův dům.

Zdroj: Plzeň - TURISMUS

Dominantou Plzně je dnes náměstí Republiky spolu s katedrálou svatého Bartoloměje. Ta si svojí výškou 102 m získává první příčku nejvyšší kostelní věže v České republice. Plzeňské centrum je krásným dokladem souladu kultury a náboženství, protože kousek od náměstí najdete Velkou synagogu. Ta mimo náboženských účelů slouží, díky své akustice, jako koncertní sál. Přehlédnout opravdu nejde, protože je třetí největší svého druhu v celé Evropě! Obě památky byly nedávno zrekonstruovány a vydat se nemusíte jenom na obyčejnou návštěvu. Jak katedrála, tak i synagoga nabízí komentované prohlídky. Najdete tu také zajímavá muzea a galerie.

Do Plzně za pivem

Do Plzně se tradičně jezdí za pivem. Obligátní je samozřejmě prohlídka Plzeňského Prazdroje s ochutnávkou v historických sklepích. Pokud vás ale pivo zajímá trochu víc, máme pro vás hned několik tipů. Jedinečné prohlídky nabízí experimentální pivovar Proud. Najdete ho v budově bývalé elektrocentrály přímo v areálu Plzeňského Prazdroje. Nabízí fundovanou prohlídku zakončenou degustací řemeslných piv. Ochutnávat můžete také v plzeňském pivovaru Raven nebo v černickém Purkmistru, který nabízí i pivní lázně. Za poznáním se můžete vydat také do pivovarského muzea či na prohlídku pivovaru Gambrinus. Zajímavá je také celoroční nabídka pivních festivalů.

Zdroj: Plzeň - TURISMUS

Bez jídla to nejde

Až přijde čas na oběd, navštivte některou z oblíbených restaurací. V Plzni neexistuje žádné dělení na restaurace pro místní a pro turisty. Přímo v historickém centru najdete řadu zajímavých míst.

Tak například Lékárna nabízí tradiční česká jídla v moderních a odlehčených variacích. Další ze zajímavých konceptů je i restaurace Pivstro, které, jak už název napovídá, nabízí piva několika druhů od lokálních i světových pivovarů. Jestliže se vám zasteskne po italské kuchyni, navštivte vyhlášené Da Pietro a ochutnejte neapolskou pizzu, na kterou se do Plzně údajně jezdí až z Prahy.

Kvalitní je také nabídka místních kaváren. Po obědě je čas na kávu a zákusek, vyzkoušejte kavárnu Walter nebo Frenchie. Chuť čerstvé kávy si navíc užijete s výhledem na Smetanovy sady. Řada podniků totiž nabízí venkovní zahrádky přímo v sadech kolem historického centra, díky tomu budete mít další toulky městem hned po ruce.

Industriální Plzeň

Západočeská metropole je kolébkou dvou značek, které zná celý svět – vedle Pilsner Urquell také Škodovky. A na svou průmyslovou historii i současnost je Plzeň náležitě hrdá. Přímo ve městě i v jeho okolí najdete několik zajímavých technických památek, ale i podniků, které zvou na exkurze do svého provozu. Patří mezi ně plzeňská vodárna nebo spalovna odpadu, konverze průmyslových areálů budete obdivovat v DEPO2015 nebo Papírně, v nedaleké Nevřeni se podíváte do kaolinového dolu a v Plasích si osaháte stavitelské řemeslo.

Na skok z města

Abyste maximálně využili váš víkend, zajeďte si na výlet do Starého Plzence, kde na vás čeká nejstarší celistvě dochována památku v Česku – rotunda sv. patera a Pavla. Na druhé straně údolí láka k výletu zřícenina hradu Radyně, z jejíž věže je překrásný výhled do celého kraje. Zajímavou zastávku může být také výrobní závod Bohemia Sektu, kam se můžete vydat na komentovanou prohlídku či degustaci místních šumivých vín.

Aktuální program akcí, veškeré praktické informace a další tipy na výlety najdete na webu www.visitplzen.eu