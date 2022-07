Pokud řešíte otázku, kam o letních prázdninách vyrazit s rodinou na výlet, neměli byste určitě vynechat jedno z nejvýznamnějších míst svého druhu v Evropě. Tím je unikátní komplex 4 vědecko-zábavních světů iQLANDIA Liberec. Využijte nákup vstupenek online a ušetřete až 20 % z ceny vstupného!

Foto: iQLANDIA, o.p.s.

V iQLANDII najdete spoustu expozic na zajímavá témata. Člověk, Smysly, Živly, Kosmo, Geo, Vodní svět, i žhavou novinku s názvem MatematikUm. V této nové expozici zjistíte, jak používat matematiku každý den i mimo školu, a jak její hlubší pochopení pomáhá objevovat svět kolem!

V iQLANDII na vás čeká více než 400 interaktivních exponátů. V ceně vstupenky do expozic jsou i badatelské aktivity, třeba Teslův transformátor, Ohnivé tornádo nebo jízda na Mars Roveru. Nezapomenutelným zážitkem bude jistě i pokec s humanoidním robotem Thespianem, který dokáže odpovídat na vaše všetečné dotazy. Vědecko-zábavní centrum iQLANDIA je primárně určeno pro návštěvníky od 8 let, ale navštěvují ho i rodiny s mladšími dětmi. Jestliže do centra zavítáte, určitě nebudete litovat, místo k zábavě si tu totiž najde každý.

Zdroj: IQLANDIA, o.p.s.

Zdroj: iQLANDIA, o.p.s.

Pokud vás zajímá vesmír a hvězdy, rozhodně nesmíte vynechat iQPLANETÁRIUM, kde jsou promítány filmy s vesmírnou tematikou a živým komentářem noční oblohy. Planetárium je součástí budovy iQLANDIE s možností samostatného vstupu a jeho program najdete na níže uvedených webových stránkách.

iQFABLAB je chytrá dílna využívající moderní technologie i klasické nástroje, kde si můžete vyzkoušet 3D tisk, řezání a gravírování do dřeva za pomoci laseru nebo vytvořit návrh a výrobu potisku na textil. Prostory jsou využívané i pro specializované kurzy vedené odbornými lektory.

Naproti iQLANDII se nachází iQPARK, který je určen pro děti do osmi let. Expozice Vodní svět a klamy i další expozice dětem přibližují svět kolem nás hravou formou. Můžou si tu vyzkoušet své schopnosti i dovednosti a také navštívit malou ordinaci.

Zdroj: iQLANDIA, o.p.s.

Zdroj: iQLANDIA, o.p.s.

Prohlídka centra trvá asi 4 hodiny, ale věřte, že se dokážete zabavit na mnohem delší dobu. Pokud vás překvapí hlad a žízeň, v budově iQLANDIE najdete restauraci a ve venkovním Vodním světě stánek s občerstvením. Nápoje je možné zakoupit i v automatech. Tady můžete nabrat energii na další vědecké výpravy.

Přijďte si užít chytrou zábavu, horka ani deště se bát nemusíte, iQLANDIE je plně klimatizovaná. Otevřeno je sedm dní v týdnu, během prázdnin od 10 do 18 hodin.

Aktuální informace k otevírací době a programu na daný den naleznete na www.iqlandia.cz. Za běžného provozu je kapacita liberecké iQLANDIE až 1 500 osob. Využijte nákup vstupenek online a ušetřete peníze i čas.

Těšíme se na Vás v iQLANDII!

Zdroj: iQLANDIA, o.p.s.

IQLANDIA, o.p.s.

Nitranská 410/10,

Liberec 3, 460 07 Česká republika

Kontakt: +420 724 586 230, info@iqlandia.cz