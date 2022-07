Černošice - Pro cyklisty je riziková křižovatka v Černošicích v okrese Praha-západ. Podle Portálu nehod, který nově sleduje i nehody cyklistů, zde v posledních dvou letech zde došlo ke čtyřem nehodám, při kterých bylo lehce zraněno pět lidí. Cyklista byl jako pachatel nehody označen ve třech případech. Nejčastější příčina nehod je nepřizpůsobení rychlosti. Tři cyklisté byli ve věku starším 50 let.

Rizikové místo najdete zde.

Filip Kořínek, starosta Černošic, potvrzuje, že zmíněný úsek je opravdu poněkud nepřehledný a komplikovaný, současně je zde intenzivní provoz. „Takže tam ke kolizním situacím opravdu může docházet. Jde o místo, kde je tříramenná křižovatka s tím, že jedním ramenem je železniční přejezd. Do toho se tam pohybují chodci – vlakoví cestující, turisté i místní, a projíždějí tudy ve velkém počtu cyklisté na trase Praha – Černošice – Karlštejn – Beroun. Na spodním konci Kazínské ulice, u řeky, se scházejí dva směry - od Radotína po břehu řeky a přes lávku od Zbraslavi,“ popisuje starosta.

Bohužel je podle jeho slov pravda, že část cyklistů na kole nepřizpůsobuje rychlost tomu, když se pohybuje mezi chodci, případně mezi auty. Konfliktní situace tak vznikají nejen zde, ale i v jiných částech podél řeky, kde pobřežní komunikaci používají společně cyklisté i chodci, nebo třeba v chatových osadách, kudy cyklisté projíždějí na obou koncích Černošic, a někteří z nich prý poněkud bezohledně. „Na řadě míst máme cedule zdvořile žádající o vzájemnou ohleduplnost, ale někteří je asi nevidí nebo ignorují. V tom místě u nádraží by do budoucna mělo pomoci zklidnění dopravy a nové řešení celého prostoru v rámci celkové rekonstrukce železniční trati včetně nádraží/zastávky. Ve spodní části, tj. u řeky a vstupu na lávku, by zas mělo časem situaci vylepšit jiné provedení prostoru, které vzejde z architektonické soutěže na novou lávku. V každém případě i nadále bude potřeba prostá lidská ohleduplnost,“ je přesvědčen černošický starosta.

Nebezpečné křižovatky

Mapa rizikových míst Portálu nehod zobrazuje přehled nejvíce rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců, a to jak v celé ČR, tak v jednotlivých krajích. „Zobrazit je možné riziková místa i podle příčiny nehody: vysoká rychlost, předjíždění, srážka se zvěří a nyní nově i nehody s cyklisty. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends.

Řidič srazil malého cyklistu a ujel

Před několika lety se stala hodinu po poledni na místní komunikaci v Černošicích - Mokropsech dopravní nehoda, při které byl zraněn malý cyklista. Desetiletý chlapec se zde tehdy střetl s osobním autem. Jeho řidič po nehodě ujel, aniž by zraněnému školákovi poskytnul první pomoc a vyčkal na příjezd policie. Na místě zasahovalo několik záchranářských posádek. Po vyšetření a zajištění životních funkcí byl chlapec s poraněním hlavy, ale při vědomí, transportován na dětské traumacentrum Fakultní nemocnice Praha - Motol.

Cykloturistika je v regionu na vzestupu

V Praze jsou desítky cyklotras. Většina z nich navazuje na ty středočeské a nabízí tak příjemnou vyjížďku z města do přírody. Největší oblibě se těší trasy do Černošic, Zbraslavi nebo Trojská cyklostezka do Kralup nad Vltavou. Podle odborníků však chybí propojenost jižních a severních stezek. (tp)

https://portalnehod.cz/

