Středočeský kraj - Mezi riziková místa ve Středočeském kraji patří také úsek u Prahy mezi obcí Hájek a městskou částí Koloděje, kde se stalo za poslední dva roky celkem 30 nehod. Nejčastější příčinou karambolů je zde rychlost. Výsledkem podcenění situace ze strany většinou nezkušených řidičů je 7 lehkých a 1 těžké zranění.

Foto: HZS Říčany

Na úsek se zaměřuje i BESIP, jak říká jeho krajský koordinátor pro Středočeský kraj Miroslav Polách. „Úsek poměrně dobře znám, často tam projíždím. Vyznačuje se poměrně pěknou asfaltovou vozovkou a značenou krajnicí. Situace v provozu možná často svádí k překračování rychlosti, a to následně v poměrně prudké zatáčce, při níž řidič nevidí situaci za ní i díky zdi kolodějského zámku. Tím průjezd samotné zatáčky zpočátku podcení a nepovažuje ji za nebezpečnou. To ale vede k možnému "zazmatkování“ řidičů, zejména mladých a nezkušených jedinců,“ vysvětluje Miroslav Polách a doplňuje, že takové podcenění může vést k prudkému brždění či vjetí do protisměru.

Statistiky skutečně potvrzují, že zde bourají hlavně mladí lidé. „Ve věku 18-24 let zde mělo karambol 5 řidičů, s rozšířením na věk 18-31 je to nehod již jedenáct,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod. Jak vyplývá ze zkušeností často projíždějících motoristů, jde o zatáčku, která některé nevyježděné šoféry pravděpodobně překvapí svou prudkostí, a navíc i zdí na vnitřní straně bránící výhledu za zatáčku.

Odkaz na nehodové místo.

Záchranáři sem vyjíždí často

Příkladem je nedávná dopravní nehoda u Hájku, kdy se zde střetl autobus a osobní auto. Na místě zasahovaly tři posádky záchranářů, inspektor a speciální vůz Atego. Ulice Pod Jankovem byla několik hodin neprůjezdná a autobusová linka byla odkloněna. Autobus skončil po srážce v příkopu a zablokovaly se mu tím dveře. Záchranáři ošetřili 65letou cestující autobusem, která měla pohmožděná záda, a 45letou řidičku osobního automobilu, jež utrpěla úraz břicha a zad. Ženy záchranná služba odvezla do Thomayerovy nemocnice a Fakultní nemocnice na Vinohradech. Zraněný 55letý muž odmítl transport a podepsal negativní reverz. Ostatní čtyři nezraněné účastníky nehody odvezla náhradní doprava.

Nehoda omezila provoz autobusové linky 209 mezi Koloději a Hájkem. Linka byla až do odvolání vedena odklonem přes Královice a Stupice a zastávku Pod Oborou vynechává. (tp)

