Královské město Litoměřice patří mezi oblíbené turistické destinace. Malebná zákoutí, úzké uličky i historické stavby lákají k objevování a poznávání.

Foto: Město Litoměřice

Katedrála sv. Štěpána, vyhlídková věž katedrály, kostel Všech svatých a kostel sv. Jakuba. To jsou čtyři významné památky, které mohou v Litoměřicích zakoupením cenově výhodného voucheru navštívit od 1. července do 3. září turisté v rámci „Okruhu církevních památek“. Návštěvou těchto památek získají lidé v kavárně Fér Kafe bonus v podobě šálku voňavé kávy zdarma. Cena voucheru je 150 Kč pro dospělé, senioři, studenti a držitelé ZTP zaplatí o 20 korun méně. Děti do 15 let vstupné neplatí.

katedrála sv. ŠtěpánaZdroj: Město Litoměřice

kostel sv. JakubaZdroj: Město Litoměřice

kostel Všech svatýchZdroj: Město Litoměřice

Okruh zájemci absolvují v doprovodu průvodců. Voucher je možno zakoupit v informačním centru na Mírovém náměstí. Více informací naleznete na webových stránkách města www.litomerice.cz.

Tip pro vás: S bonusovou knížkou ušetříte!

Chcete si Litoměřice skutečně vychutnat? Chcete domů odjíždět se super zážitky a navíc s pocitem, že jste ušetřili?

V takovém případě je šitá na míru právě vám bonusová knížka „Vychutnejte si Litoměřice“ nabízí slevy a výhody v hodnotě až několika tisíc korun.K zakoupení v infocentru a hradu jen za 45 Kč.

Kontakt:

Městské Informační centrum

Mírové náměstí 16/8

412 01 Litoměřice

e-mail: info@litomerice.cz

tel.: +420 416 916 440