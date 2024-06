Objevte příběh Purkmistra, který spojuje staleté recepty s moderním pivovarnictvím.

LUKR CZ a.s. | Foto: LUKR CZ a.s

Pivovarský dvůr Plzeň nabízí nejen pivo, ale i ubytování a další služby. Hotel disponuje 32 komfortně zařízenými pokoji, klimatizovaným bowlingovým barem, konferenčním sálem s kapacitou 80 míst, restaurací pro 110 hostů a pivními lázněmi s regeneračními účinky. Historický sklípek je ideální pro menší uzavřené společnosti.

Pivovar Purkmistr představuje unikátní spojení tradiční výroby piva a moderních služeb, čímž poskytuje návštěvníkům autentický zážitek z českého pivovarnictví a kulturního dědictví.

S výstavem 1 500 hektolitrů ročně je částečně provozně propojen s pivnicí o kapacitě 100 osob, jejímž srdcem je měděná varna. Známka Purkmistr® navazuje na tradici vaření piva v Domažlicích, která trvá od roku 1341, a pozdějšího nejstaršího měšťanského pivovaru, fungujícího do roku 1996. Všechny druhy piva Purkmistr se zde vaří dle tradičních českých receptur z několika druhů sladovnického ječmene nejvyšší kvality a chmele z žatecké pěstitelské oblasti.

Pivní lázně mají k dispozici 3 vany pro jednu osobu a 2 vany pro dvě osoby. Pivní koupel o teplotě 35 stupňů se připravuje ze speciální várky našeho piva, mladiny, kvasnic a dalších ingrediencí. Pivní koupele mají ozdravné a regenerační účinky. A pro zpříjemnění celého zážitku je vám po celou dobu koupele k dispozici soudek, z něhož si můžete čepovat pivo. V našich pivních lázních si můžete dopřát nejen pivní koupele, ale také služby wellness, které je více než pouhým relaxačním centrem. Jedná se o profesionálně vybavené zařízení, které obsahuje klasickou saunu, parní lázeň, whirlpool a odpočívárnu. Další segment našich služeb představuje kosmetika a také výběr klasických i netradičních masáží, počínaje celkovou sportovní masáží, přes relaxační masáže až po takové lahůdky, jakými jsou třeba čokoládové zábaly či masáž lávovými kameny.

KULTURNÍ STŘEDY 03.07. - Zakkiss trio

10.07. - LSD akusticky

17.07. - TRES ACORDES

24.07. - SEMTEX trio

31.07. - SPADLPES

07.08. - Michal Šindelář a Martin Juha

14.08. - Martin Ruttner, Jarda Krásný (Lucie akusticky)

21.08. - film

28.08. - Mouřenec Trio (Tomáš Mouřenec, Ivan Audes, Jakub Kořínek)

04.09. - Acoustic Men



Festival Slunce ve skle 2024

Tradiční a populární festival minipivovarů se uskuteční 17. ročník a to 13. září od 15 hodin a 14. září od 13 hodin v areálu Pivovarského dvora Plzeň – pivovaru Purkmistr. Můžete se těšit na desítky minipivovarů, více než 200 značek piv, prohlídky pivovaru a pivních lázní, skvělé občerstvení a bohatý kulturní program.

Na festivalu zahrají kapely např. Hibaj, Electric Therapy a jako hlavní páteční kapela X-Cover. Proběhne odborná degustace piva v kategoriích světlý ležák a IPA a veřejnost bude mít možnost vybrat nejlepší pivovar. Na své si letos přijdou jak hudební fanoušci, tak milovníci kávy, nebo míchaných drinků, a hlavně a milovníci skvělého craftového piva.

Posílená autobusová doprava ZDARMA odjíždí ze zastávky náměstí M. Horákové. Podrobnější informace naleznete na www.slunceveskle.cz Vstupné ZDARMA!

Novinkou bude soutěž Deníku o nejlepší pivo.

PurkmistrZdroj: LUKR CZ a.s

Výroba piva

Pivovar Purkmistr se pyšní tradičními českými recepturami a metodami vaření piva. Používají plzeňskou měkkou vodu, sladovnický ječmen nejvyšší kvality a chmel ze žatecké pěstitelské oblasti. Pivo je vařeno klasickým rmutováním, které trvá jeden den. Hlavní kvašení probíhá v otevřených kvasných kádích po dobu 7–9 dní, po kterém pivo zraje v ležáckých tancích minimálně jeden měsíc. Purkmistr vyrábí pivo nefiltrované a nepasterizované, čímž zachovává všechny původní výživné látky a přírodní složky.

PivovarZdroj: LUKR CZ a.s

Historické pivo Pragovka RN a Chodské slavnosti

Letos se na Chodských slavnostech opět představí historická Pragovka RN z roku 1950, přestavěná na výčepní vůz. Tento unikátní automobil bude čepovat pivo na náměstí Míru, u křižovatky s ulicí Boženy Němcové. Pivovar Purkmistr také nabídne své pivo ve dvoře ve Spálené ulici. Návštěvníci se mohou těšit na široký sortiment piv, pivních speciálů, pivních pálenek, zmrzliny a grilovaných pokrmů od pátku 9. srpna do neděle 11. srpna.

Chodské slavnostiZdroj: LUKR CZ a.s

Historie pivovaru

Purkmistr původem pochází z Domažlic, které se nacházejí přibližně 60 km jihozápadně od Plzně, kousek od hranic s Německem směrem na Mnichov. První, oficiální částečně doložená zmínka o pivovaru Purkmistr pochází z domažlických kronik a je datovaná k roku 1341. Tímto letopočtem se pivovar Purkmistr řadí do společnosti těch nejstarších pivovarů ze střední Evropy. V Domažlicích byl tento pivovar až do roku 1996, kdy ho jeho předposlední majitel, Plzeňský Prazdroj, uzavřel.

Za několik staletí pivní výroby se v Domažlickém Purkmistru nejvíce proslavily následující tři značky. Nejznámějším a nejslavnějším pivem je Domažlický 12° tmavý ležák, který je tak typickým tmavým ležákem, že byl vybrán v mezinárodní pivní encyklopedii jako zástupce celé kategorie. Recepturu a způsob vaření tohoto tmavého ležáku dodržujeme dnes úplně stejnou jako před mnoha lety. Další poměrně známou pivní značkou je Domažlický radní, který se dříve vyráběl jako světlá výčepní 10°, v našem podání jde však o jantarový, polotmavý, 14° speciál. Třetí značkou, která historicky stojí za zmínku, je Domažlický Písař, který se dříve vařil pro tzv. pracovní účely dělníkům v továrnách. Sládkové museli vymyslet kompromis, aby se vyhnuli opilosti zaměstnanců, a tak vařili slabé, nízkoalkoholické 8° pracovní pivo, které téměř neopíjelo. Dnes značku Písař používáme pro svrchně kvašené, pšeničné pivo.

Rok 1996 byl pro mnoho menších pivovarů v Čechách poměrně smutným. Plzeňský Prazdroj v tomto roce zavíral mnoho menších pivovarů, které vlastnil. V našem západočeském regionu se zavírání týkalo právě Domažlického Purkmistru, poté pivovaru v Karlových Varech a také v Chebu. V letech 1996 až do konce roku 2002 bylo právo vařit pivo pod značkou Purkmistr pod ochranou Prazdroje. Na začátku roku 2003 se značka stala volně obchodovatelná. Této situace využila naše mateřská společnost LUKR engineering a práva od Prazdroje koupila. První myšlenkou bylo obnovit západočeskou tradici vaření piva v Domažlicích. Tento nápad byl nerealizovatelný, protože za šest let, kdy byl pivovar uzavřen, proběhla jistá lobby a ve značné části pivovaru bylo postaveno nákupní centrum společnosti Kaufland. Naši majitelé hledali alternativní místo pro znovupostavení pivovaru. Vyhrály Černice, předměstská část Plzně, a místo na Selské návsi.

Kořeny budovy, ve které se aktuálně nacházíme, sahají až do roku 1603. Po staletí v této budově byl hospodářský dvůr a chvílemi i hostinec pana Fajta. Ten se však podstatně více proslavil a dlouhou dobu se této budově říkalo u Fajtů. Selská náves spadá do architektonické památkové rezervace, takže rekonstrukce této budovy nebyla žádná pohádka. S pány památkáři to bylo poměrně složité. Jedna historka za vše: když jsme měli téměř hotovou střechu, památkáři nám přinesli asi 120 let starou, černobílou fotografii, na níž bylo vidět, že každá z budov kolem dvora má jiný tvar došků na střeše, a že je bezpodmínečně nutné tyto detaily zachovat. Leč byla rekonstrukce náročná, 6. června 2007 byla úspěšně dokončena.

PurkmistrZdroj: LUKR CZ a.s