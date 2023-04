Portál nehod se ve své analýze podíval na data nehod mladých řidičů v jednotlivých regionech České republiky z důvodu rychlé jízdy. Mladí řidiči by totiž měli být za volantem opatrnější. Vinou jejich malé vyježděnosti, sklonu více riskovat a často i horšímu technickému stavu vozidel jsou totiž rizikovou skupinou. Datoví analytici Portálu nehod identifikovali místa, kde by právě mladí řidiči měli zpomalit – často na nich totiž bourají. V jihočeském regionu jde o kruhový objezd v Českých Budějovicích na ulici Generála Píky.

Podle analýzy Portálu nehod (www.portalnehod.cz), která se zaměřila na nehodovost mladých řidičů z důvodu nepřiměřené rychlosti, je pro ně nejrizikovějším místem v jihočeském regionu úsek silnice I. třídy č. 34 v Českých Budějovicích (ulice Generála Píky) těsně před kruhovým objezdem. Rizikové místo najdete na Portálu nehod ZDE.

„Jde o dopravně velmi frekventovaný úsek, kde se potkává doprava ze dvou významných směrů, které vedou do jihočeské metropole. U poloviny dopravních nehod zde byli za volantem právě mladí řidiči a na vině kolizí byla i jejich nepozornost,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod. Z důvodu nepřiměřené rychlosti zde došlo v uplynulých dvou letech ke čtyřem nehodám.

To potvrzuje také Václav Kovář, krajský koordinátor BESIP pro Jihočeský kraj: „Jako hlavní příčina vzniku dopravních nehod je chybná jízda v jízdních pruzích, a to jak na rovném úseku, tak i na kruhovém objezdu, a zřejmě i nedodržení dovolené rychlosti. Ve většině případů hraje roli určitě nepozornost řidičů za současného nedodržování pravidel silničního provozu.“

K největším prohřeškům řidičů zde patří nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Pro řidiče je křižovatka náročná z několika důvodů, především frekvencí provozu. Tranzitní trasa silnice I/3 (vede z Prahy do Krumlova a na rakouskou hranici) se zde kříží s dopravou mezi největšími budějovickými sídlišti a východní částí města. Navíc tudy projíždí po I/3 také tranzit na trase Jindřichův Hradec-Písek. Podle Václava Kováře se navíc ve směru z Nádražní do Generála Píky (tedy z města směrem na Prahu a Jindřichův Hradec) odbočuje ve dvou pruzích a není vůbec jednoduché, aby se i osobní auta vešla vedle ostře zatáčejícího kamionu, natož dvě nákladní vozidla vedle sebe. "Při poslední nehodě, kterou jsem tu nedávno viděl, byly právě dva kamiony do sebe bočně zaklíněné," říká Václav Kovář. Připojuje, že ostrůvek na přechodu pro chodce na začátku ulice Generála Píky sice ubírá místo pro vozidla, ale je předepsaný zákonem, a proto je na místě nutný. Jedinou možností by bylo vést chodce podzemním podchodem, ale to by se muselo řešit už kdysi při vzniku stavby. "Neřesti" křižovatky však podle koordinátora BESIPu a zároveň dlouholetého učitele autoškoly prostě musejí řidiči vnímat a vyrovnat se s nimi. Václav Kovář upozorňuje, že častým prohřeškem řidičů je nerespektování světelné signalizace v křižovatkách a průjezd na červenou.

Mladí bourají častěji

Rychlá jízda nebo nepřiměřená rychlost je dlouhodobě nejčastější příčinou vážných dopravních nehod – tedy těch, které končí smrtí (40 %). A bohužel velmi často nepřizpůsobí rychlost jízdy předpisům, stavu vozovky a dopraví situaci právě mladí řidiči. „Přidat plyn“ je láká více než jejich starší, vyježděné kolegy. Vinou kombinace rychlé jízdy a nezkušenosti však bohužel mají nehody častěji tragické následky, a i vyšší škody. Potvrzují to jednoznačně data Portálu nehod.

Analýza Portálu nehod (www.portalnehod.cz) totiž jasně ukázala, že poměr počtu nehod zaviněných rychlou jízdou se mění v jednotlivých věkových kategoriích. „Právě ti nejmladší a nejméně zkušení jezdí nejrychleji a poměr nehod zaviněných z důvodu vysoké rychlosti je u nich zdaleka nejvyšší. Více než třetina nehod (34 %) byla u řidičů nejmladší věkové kategorie 18-24 let způsobena právě z důvodu nedodržení přiměřené rychlosti. Proto je více než na místě apel na mladé za volantem, aby byli opatrnější a obezřetnější,“ říká Jan Chalas ze společnosti Data Friends.

Poměr se snižuje úměrně s tím, jak se postupně zvyšuje věk řidičů. U řidičů ve věku 25-31 let je to už výrazně méně – 25,6 %; v další věkové skupině řidičů 32-38 let je to už „jen“ 21,2 % nehod způsobených vysokou rychlostí.

„I z našich dat jasně vyplývá, že přibližně každý pátý majitel vozu ve věku 18 let způsobí dopravní nehodu. U řidičů do 24 let je riziko že způsobí nehodu téměř 2,5krát vyšší, než je průměrná nehodovost v ČR,“ dodává Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Mapa rizikových míst varuje řidiče

Portál nehod (www.portalnehod.cz) je užitečným nástrojem pro řidiče při plánování jejich cest, protože si zde mohou na interaktivní mapě dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám – právě například z důvodu střetu se zvěří.

Nehodový portál upozorní řidiče i na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá. Na interaktivní mapě rizikových míst, která je jeho součástí, si mohou na své trase najít lokality, kde se nejvíce stávají nehody vinou riskantního předjíždění, střetu se zvěří nebo vysoké rychlosti. Při projíždění těmito místy by měli být řidiči obzvlášť opatrní.

Mapa rizikových míst zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích.

Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.