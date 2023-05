Portál nehod se ve své analýze podíval na data nehod mladých řidičů v jednotlivých regionech České republiky z důvodu rychlé jízdy. Mladí řidiči by totiž měli být za volantem opatrnější. Vinou jejich malé vyježděnosti, sklonu více riskovat a často i horšímu technickému stavu vozidel jsou totiž rizikovou skupinou. Datoví analytici Portálu nehod identifikovali místa, kde by právě mladí řidiči měli zpomalit – často na nich totiž bourají. V plzeňském regionu jde o zatáčku na E49 poblíž Nepomuku.

Foto: archiv Deník

Podle analýzy Portálu nehod (www.portalnehod.cz), která se zaměřila na nehodovost mladých řidičů z důvodu nepřiměřené rychlosti, je pro ně nejrizikovějším místem v Plzeňském kraji úsek silnice E49 poblíž Nepomuku u odbočky na Klášter. Rizikové místo najdete na Portálu nehod ZDE.

„Za poslední dva roky se zde stalo pět nehod mladých řidičů ve věku 18-31 let. Hlavní příčinou nehod byla nepřiměřená rychlost. Mírná zatáčka u odbočky na Klášter navazuje na dlouhé rovné úseky – především ze směru od Měcholup. Navíc vozovka z tohoto směru zde mírně klesá. To vše hraje patrně roli, proč mladí jedou vyšší rychlostí, než by to obezřetná jízda vyžadovala,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Silnice I/20 je komunikací I. třídy a jde o jeden z páteřních silničních tahů v zemi. Spojuje města Karlovy Vary, Bečov nad Teplou, Plzeň, Písek a České Budějovice. Po celé délce je po ní vedena evropská silnice E49. Celková délka silnice je 214 kilometrů.

U Nepomuku je mírná zatáčka navazující na relativně rovný úsek. Ten zřejmě řadu šoférů láká k tomu, aby šlápli na plyn. Pavel Křovák z plzeňského provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR informoval, že v uvedeném úseku došlo před třemi lety k pokládce tzv. mikrokoberce v rizikové zatáčce u rybníčku. Účelem má být zvýšení protismykových vlastností. „Psychologicky změna povrchu nutí řidiče ke snížení rychlosti, což se projevilo snížením nehodovosti. Opraven byl i povrch silnice I/20 v úseku od rybníku Pazderna přes křižovatku se silnicí II/230 až na začátek Nepomuku. Tato úprava zahrnovala kromě odstranění lokálních závad komunikace rovněž nové vodorovné dopravní značení, rozšíření krajnic a opravu svodidel,“ upřesnil Pavel Křovák.

Mladí bourají častěji

Rychlá jízda nebo nepřiměřená rychlost je dlouhodobě nejčastější příčinou vážných dopravních nehod – tedy těch, které končí smrtí (40 %). A bohužel velmi často nepřizpůsobí rychlost jízdy předpisům, stavu vozovky a dopravní situaci právě mladí řidiči. „Přidat plyn“ je láká více než jejich starší, vyježděné kolegy. Vinou kombinace rychlé jízdy a nezkušenosti však bohužel mají nehody častěji tragické následky, a i vyšší škody. Potvrzují to jednoznačně data Portálu nehod.

Analýza Portálu nehod (www.portalnehod.cz) totiž jasně ukázala, že poměr počtu nehod zaviněných rychlou jízdou se mění v jednotlivých věkových kategoriích. „Právě ti nejmladší a nejméně zkušení jezdí nejrychleji a poměr nehod zaviněných z důvodu vysoké rychlosti je u nich zdaleka nejvyšší. Více než třetina nehod (34 %) byla u řidičů nejmladší věkové kategorie 18-24 let způsobena právě z důvodu nedodržení přiměřené rychlosti. Proto je více než na místě apel na mladé za volantem, aby byli opatrnější a obezřetnější,“ říká Jan Chalas ze společnosti Data Friends.

Poměr se snižuje úměrně s tím, jak se postupně zvyšuje věk řidičů. U řidičů ve věku 25-31 let je to už výrazně méně – 25,6 %; v další věkové skupině řidičů 32-38 let je to už „jen“ 21,2 % nehod způsobených vysokou rychlostí. „I z našich dat jasně vyplývá, že přibližně každý pátý majitel vozu ve věku 18 let způsobí dopravní nehodu. U řidičů do 24 let je riziko že způsobí nehodu téměř 2,5krát vyšší, než je průměrná nehodovost v ČR,“ dodává Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Mapa rizikových míst varuje řidiče

Portál nehod (www.portalnehod.cz) je užitečným nástrojem pro řidiče při plánování jejich cest, protože si zde mohou na interaktivní mapě dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám – například z důvodu střetu se zvěří, rychlosti, předjíždění či střetu s cyklistou či motocyklistou.

Nehodový portál upozorní řidiče i na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá. Na interaktivní mapě rizikových míst, která je jeho součástí, si mohou na své trase najít lokality, kde se nejvíce stávají nehody vinou riskantního předjíždění, střetu se zvěří nebo vysoké rychlosti. Při projíždění těmito místy by měli být řidiči obzvlášť opatrní.

Mapa rizikových míst zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.