Portál nehod se ve své analýze podíval na data nehod mladých řidičů v jednotlivých regionech České republiky z důvodu rychlé jízdy. Mladí řidiči by totiž měli být za volantem opatrnější. Vinou jejich malé vyježděnosti, sklonu více riskovat a často i horšímu technickému stavu vozidel jsou totiž rizikovou skupinou. Datoví analytici Portálu nehod identifikovali místa, kde by právě mladí řidiči měli zpomalit – často na nich totiž bourají. V Praze jde o ulici Pod Jankovem v městské části Praha-Koloděje.

Foto: archiv Deníku

Podle analýzy Portálu nehod (www.portalnehod.cz), která se zaměřila na nehodovost mladých řidičů z důvodu nepřiměřené rychlosti, je pro ně nejrizikovějším místem v Praze ulice Pod Jankovem, která vede podél obory kolodějského zámku. Za poslední dva roky zde mladí řidiči ve věku 18–31 let způsobili 10 nehod. Důvodem bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

Rizikové místo najdete na Portálu nehod

„Jde o zatáčku, která rychle jedoucí řidiče pravděpodobně překvapí svou prudkostí, a navíc na vnitřní straně zatáčky je zeď, která brání výhledu za zatáčku. Ve většině karambolů mladých byl ve voze sám řidič bez spolujezdce,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

„Vinou opravy místní komunikace se jedná o opravdu nebezpečné místo. Jde o velmi úzkou silnici s ostrým zakončením krajnice, za kterou je odhadem 80 centimetrů hluboký příkop. V zimních měsících zde pravidelně vídáme auto na boku. Při vyhýbání se protijedoucím vozidlům sjedou do krajnice, která pod sněhem není vidět. Opticky je to pro řidiče past. Je zde možné se vyhnout, ale určitě to chce zkušenosti za volantem. Silnice se v těchto místech klikatí a občas je to na milimetry, když vyjede auto v protisměru,“ vysvětluje pražský koordinátor BESIP Oldřich Kassl.

Krajský koordinátor pro Středočeský kraj Miroslav Polách dodal, že úsek často projíždí a dobře ho zná. „Situace v provozu možná často svádí k překračování rychlosti a zejména u mladých a nezkušených řidičů zde dochází ke zmatkování. Takové podcenění může vést k prudkému brždění či vjetí do protisměru,“ vysvětluje dopravní expert.

Jak loni uvedla starostka Koloděj Angela Morávková, kromě dalších opatření chce radnice také instalovat radary u vjezdů do Koloděj. „Neukáznění řidiči, kteří nedodržují rychlost, nás trápí již řadu let,“ postěžovala si starostka.

Mladí bourají častěji

Rychlá jízda nebo nepřiměřená rychlost je dlouhodobě nejčastější příčinou vážných dopravních nehod – tedy těch, které končí smrtí (40 %). A bohužel velmi často nepřizpůsobí rychlost jízdy předpisům, stavu vozovky a dopravní situaci právě mladí řidiči. „Přidat plyn“ je láká více než jejich starší, vyježděné kolegy. Vinou kombinace rychlé jízdy a nezkušenosti však bohužel mají nehody častěji tragické následky, a i vyšší škody. Potvrzují to jednoznačně data Portálu nehod.

Analýza Portálu nehod (www.portalnehod.cz) totiž jasně ukázala, že poměr počtu nehod zaviněných rychlou jízdou se mění v jednotlivých věkových kategoriích. „Právě ti nejmladší a nejméně zkušení jezdí nejrychleji, a poměr nehod zaviněných z důvodu vysoké rychlosti je u nich zdaleka nejvyšší. Více než třetina nehod (34 %) byla u řidičů nejmladší věkové kategorie 18-24 let způsobena právě z důvodu nedodržení přiměřené rychlosti. Proto je více než na místě apel na mladé za volantem, aby byli opatrnější a obezřetnější,“ říká Jan Chalas ze společnosti Data Friends.

Poměr se snižuje úměrně s tím, jak se postupně zvyšuje věk řidičů. U řidičů ve věku 25-31 let je to už výrazně méně – 25,6 %; v další věkové skupině řidičů 32-38 let je to už „jen“ 21,2 % nehod způsobených vysokou rychlostí.

„I z našich dat jasně vyplývá, že přibližně každý pátý majitel vozu ve věku 18 let způsobí dopravní nehodu. U řidičů do 24 let je riziko, že způsobí nehodu, téměř 2,5krát vyšší, než je průměrná nehodovost v ČR,“ dodává Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Mapa rizikových míst varuje řidiče

Portál nehod (www.portalnehod.cz) je užitečným nástrojem pro řidiče při plánování jejich cest, protože si zde mohou na interaktivní mapě dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám – například z důvodu střetu se zvěří, rychlosti, předjíždění či střetu s cyklistou či motocyklistou.

Nehodový portál upozorní řidiče i na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá. Na interaktivní mapě rizikových míst, která je jeho součástí, si mohou na své trase najít lokality, kde se nejvíce stávají nehody vinou riskantního předjíždění, střetu se zvěří nebo vysoké rychlosti. Při projíždění těmito místy by měli být řidiči obzvlášť opatrní.

Mapa rizikových míst zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích.

Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.

