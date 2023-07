Neztrácejte čas se slovníky nebo překladači a svěřte důležitý dokument profesionálům.

Potřebujete překlad soudního posudku, odborné studie, diplomové práce, lékařské zprávy či smlouvy pro zahraničního klienta? Neztrácejte čas se slovníky nebo překladači a svěřte důležitý dokument profesionálům z YES – překlady a tlumočení.

I přes různé on-line nástroje, jako je například Google překladač,

a zdokonalující se umělou inteligenci stále nic nenahradí kvalitní překlad textu od zkušeného překladatele. Profesionální překladatel se vyzná nejen v gramatice a stylistice daného jazyka, ale hlavně v odborné terminologii,

nebo naopak v hovorovém projevu, má pro jazyk cit.

Právě takové překladatele a tlumočníky najdete v týmu společnosti YES – překlady a tlumočení, s.r.o., která působí na trhu s překladatelskými

a tlumočnickými službami již od roku 2003, a v září 2023 tak oslaví své 20. narozeniny!

Ze všech jazyků i oborů

„V průběhu let jsme vytvořili stabilní tým z námi prověřených kolegů a kolegyň, který neustále doplňujeme a rozšiřujeme. Všichni naši kolegové jsou zkušenými

a kvalitními profesionálními překladateli. Ve velké míře náš tým tvoří rodilí mluvčí cílových jazyků,“ říká Petra Drahošová, jednatelka společnosti YES – překlady

a tlumočení, s.r.o.

A s čím vším vám mohou profesionální překladatelé pomoci? „Pro naše zákazníky zajišťujeme překlady veškerých textů ze všech možných oblastí, ať už jde o technické obory, jako je automotive, strojírenství, stavebnictví, chemický či textilní průmysl, nebo o ekonomiku, právo, lékařství, kde překládáme například odborné studie či posudky, bankovnictví, reklamu, propagaci a řadu dalších oborů. Náplní naší práce jsou také korektury překladů a textů ve více než 80 jazycích,“ vypočítává Petra Drahošová. Nezáleží na tom, zda potřebujete překlad z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny, zda si nevíte rady s němčinou, francouzštinou, ukrajinštinou nebo třeba japonštinou, na profesionály z YES – překlady

a tlumočení se můžete vždy spolehnout.

Kromě překladů a korektur se odborníci z YES věnují také dnes tolik žádanému tlumočení. Mezi jejich službami najdete doprovodné, konsekutivní i simultánní tlumočení zajišťované v ČR i zahraničí. „Tlumočíme při obchodních jednáních, prezentacích, seminářích, ale i na školeních, konferencích, kongresech, workshopech nebo při jednáních u soudů,“ popisuje zástupkyně společnosti YES – překlady

a tlumočení.

Naživo i v on-line prostředí

Tím ovšem jejich služby nekončí. „Pokud pořádáte prezenční akci, zajistíme vám kromě našich špičkových tlumočníků i veškerou tlumočnickou techniku a vybavení, jako jsou kabiny, ozvučení, sluchátka, šeptákové sady a další, technickou podporu i doprovodný servis po celou dobu akce,“ říká Petra Drahošová.

Odborníci z YES – překlady a tlumočení se specializují také na akce pořádané v on-line prostředí. Ty svůj rozvoj zažily hlavně v době šíření koronaviru a řada firem je především kvůli významnému snížení nákladů využívá i nadále.

„On-line konsekutivní nebo simultánní tlumočení různých školení, workshopů a konferencí zajišťujeme také kompletně – s přítomností technika po celou dobu akce, nahráváním, pořízením prezenční listiny – například přes platformu ZOOM,” popisuje Petra Drahošová.

Využít můžete také on-line překlady, díky kterým celý proces vyřídíte z pohodlí domova nebo své kanceláře během několika minut.

Kvalita na prvním místě

Jak se zakázky zpracovávají? Procházejí nastavenou procedurou zpracování překladů, která je přísně dodržována. Díky nastavenému procesu je možné zajistit a dlouhodobě držet maximální kvalitu výstupů.

„Převážně u dlouhodobých projektů využíváme při práci CAT nástroje, především SDL Trados Studio 2022. Ty nám umožňují zvýhodněné účtování, kdy jsou plně účtovány pouze nové překlady a vysoce zvýhodňovány texty shodné a podobné,” vysvětluje zástupkyně překladatelské a tlumočnické společnosti.

Individuální přístup i ceny

„Ke každému ze zákazníků přistupujeme individuálně a pečlivě zvažujeme jeho potřeby a priority. Pro stálé klienty máme ceníky na míru, které právě z jejich potřeb vycházejí. Například jsme zvýhodnili nejčastěji požadované jazykové kombinace, typy textů… Také expresní překlady jsou levnější,” říká Petra Drahošová. V případě zájmu či potřeby s vámi YES – překlady uzavřou rámcové smlouvy o spolupráci.

Mezi dlouholeté klienty společnosti patří významné firmy nejen z regionu, ale i korporátní a nadnárodní společnosti z celé České republiky a ze zahraničí.

Ke spokojeným klientům patří ale i orgány státní správy, různá ministerstva, obecní a městské úřady a magistráty, obchodní komory, infocentra.

„Rádi však spolupracujeme i se soukromými osobami, kterým pomáháme s překlady ve všech možných jazykových kombinacích, s tlumočením při různých soudních jednáních, při zkouškách v autoškolách, při svatbách a mnoha dalších příležitostech,” uzavírá Petra Drahošová z YES – překla a tlumočení.