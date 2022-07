Dvanáct dopravních nehod za dva roky. A deset z těchto karambolů zavinili šoféři, kteří nedali přednost, nejčastěji na značce Stůj, dej přednost v jízdě. Taková bilance provází křižovatku u Krupé na Rakovnicku. Závažnost nehod dokládá i 9 zraněných, z toho čtyři těžce.

Podle Jana Chalase ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod, to vyplývá z mapy rizikových míst. „Pokud v tomto místě dochází k takto vysokému počtu nehod, kde řidiči nedali přednost v jízdě, je nutné hledat řešení dopravní situace tak, aby se tomu dalo předcházet. Jde pravděpodobně o přetíženou křižovatku, kde řidiči často riskují," myslí si Jan Chalas.

Policie žádala o vybudování kruhového objezdu u Krupé

Pět zraněných, z toho jedna žena smrtelně. Tragická dopravní nehoda se stala loni v polovině září na křižovatce „Na Šustně“ u obce Krupá. A během podzimu se rozhodně nejednalo o jedinou havárii. Rakovničtí policisté v minulosti již několikrát podali návrh na kraj na zřízení okružní křižovatky.

Na spojnici hlavního tahu z Prahy na Karlovy Vary se silnicí z Rakovníka do Loun se několik týdnů předtím střetl osobní vůz s policejním (viz. foto). Ten měl sice zapnuté majáky, ale ani to tragédii nezabránilo.

Křižovatka je vlivem stoupání nepřehledná, řidiči z vedlejších silnic čekají v koloně i několik desítek minut. Právě z toho důvodu policisté podali opakovaně návrh na vybudování kruhového objezdu. „Komunikační inženýr dopravního inspektorátu, stejně jako jeho předchůdce, tento požadavek vznesl na krajský úřad, ale byl zamítnut. Policii bylo vyhověno pouze tím, že se zde umístily stopky s reflexním pozadím. Policisté zde měří třikrát týdně rychlost, více s tím bohužel dělat nemůžeme,“ konstatovala policejní mluvčí Michaela Richterová.

Ta konzultovala nebezpečnost křižovatky i se svými kolegy, kteří jí dali za pravdu. „Když se chce někdo dostat z Rakovníka na Hořesedly, nemá pomalu šanci projet. Jsem zvědavá i na to, jak dopadne vyšetřování s kolegy. Ti sice měli zapnuté majáky, což je ovšem neopravňuje k tomu, aby jeli nepřiměřenou rychlostí u takto nebezpečné křižovatky,“ pronesla mluvčí.

Složitou dopravní situaci by měl vyřešit až plánovaný obchvat Krupé.

Provoz zde navíc po vybudování dalšího úseku D6 ještě zhoustl. Pokud chce tedy někdo odbočit v největší špičce z vedlejší silnice doleva, a je prakticky jedno zda na Prahu, či na Karlovy Vary, musí počítat i s dvacetiminutovým zpožděním. Lidé proto často riskují a snaží se v nepřehledné křižovatce při sebemenší skulince napojit na „Karlovarku“. To se ovšem již několikrát stalo řidičům osudným. Vozy jedoucí po hlavní totiž jen velmi neochotně přibrzdí.

Kvůli nedodržení přednosti dva zranění

Typickou nehodou u Krupé se 2 zraněnými popsala před časem Deníku mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová. „K nehodě došlo čtvrt hodiny před sedmou ranní. Šestašedesátiletý řidič osobního Renaultu přijížděl ke křižovatce na Krupé a pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Vjel na silnici první třídy, kde nedal přednost zleva jedoucímu vozu Volvo, za jehož volantem seděla třicetiletá žena z Karlovarska. Tím došlo ke střetu a jeho následkem k lehkému zranění obou řidičů, s nimiž byli převezeni do rakovnické nemocnice na ošetření,“ informovala mluvčí. Alkohol v této dopravní nehodě svoji roli nehrál. Jeho přítomnost byla u obou řidičů na místě vyloučena dechovou zkouškou. Škoda na poškozených vozidlech se vyšplhala až na 300 tisíc korun. (tp)

