Harvey Spa Hotel, Františkovy Lázně, je pětihvězdičkový wellness hotel, který se nachází v klidné části městské parkové zóny.

Harvey Spa Hotel, Františkovy Lázně | Foto: Harvey Spa Hotel

V diskrétním prostředí citlivě zrekonstruované neoklasicistní budovy z roku 1918 si můžete vychutnat prvotřídní služby našeho hotelu. Kromě rozsáhlého balneo zařízení nabízí hotel také zázemí pro komfortní wellness a relaxaci, ideální pro regeneraci vašeho těla i mysli. Hotelový relaxační bazén, fitness a sauna jsou pro hotelové hosty zcela zdarma. Naproti hotelu, v přilehlém parku, v pavilonku v těsné blízkosti Labutího jezírka, se nachází pramen č. 5 – Glauber I. Je určen k pitné kúře. Pobyt se psy a domácími mazlíčky není povolen.

Hotel nabízí 108 nekuřáckých pokojů v několika cenových kategoriích. Pokoje jsou vybaveny klimatizací, širokoúhlou TV, župany, pantoflemi, kosmetikou Molton Brown a Wi-Fi připojením. Pro zpříjemnění pobytu mají hosté k dispozici také kávovar Nespresso s výběrem kapslí a čaje, balenou vodou a minibar. Hotel poskytuje hostům širokou škálu masáží, finskou či parní saunu, ale také kadeřnictví či kosmetické služby.

Harvey Spa Hotel, Františkovy LázněZdroj: Harvey Spa Hotel

V restauraci William’s hotelu Harvey Spa pro Vás připravují pokrmy z čerstvých a poctivě zpracovaných surovin. Tým zkušených kuchařů Vám nabídne nezapomenutelné gastronomické zážitky a speciální akce během celého roku. Jídelní lístek je obohacen také o pokrmy pro vegetariány a hosty s intolerancí na lepek či laktózu. Restaurace je otevřena denně od 7 hod ráno do 22 hod večer. Po celý den tak mohou hosté zavítat do restaurace, ochutnat místní speciality a posedět v příjemném prostředí s výhledem do parku. Prostorná restaurace pojme až 118 hostů, je tedy vhodná i pro skupinové rezervace, různá rodinná setkání či oslavy. V letním období je otevřena také letní terasa, s nabídkou zmrzliny.

Harvey Spa Hotel, Františkovy LázněZdroj: Harvey Spa Hotel

Harvey Spa Hotel, Františkovy Lázně, je nejen místem odpočinku a relaxace, ale také vhodnou alternativou pro obchodní jednání, konference nebo teambuilding. Pokud hledáte ideální místo pro spojení práce a zábavy, jsme tu pro vás. V přízemí hotelu se nachází konferenční místnost s denním světlem s celkovou kapacitou až 60 osob. K dispozici je hostům také základní AV technika.

Parkování pro hotelové hosty je za poplatek ve dvoře hotelu nebo v okolí.