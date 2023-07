Město Semily leží v podhůří západních Krkonoš při soutoku Jizery a Olešky na rozhraní atraktivních turistických regionů Český ráj a Krkonoše.

Výhled | Foto: Město Semily - Eva Buchtová

První zmínky o městu Semily pocházejí ze 14. století, kdy v místě dnešního Koštofranku vystavěla místní šlechta své první sídlo. Dnes na místě, kde kdysi stála malá dřevěná tvrz, najdete barokní kostel Umučení Jana Křtitele postavený roku 1735.

Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele - KoštofrankZdroj: Město Semily - Roman Fries

Dominantou města je v současnosti novorománský kostel sv. Petra a Pavla, který byl vystavěn v období let 1908–1911. Během letních měsíců můžete kostel v určených hodinách navštívit, prohlédnout si jeho interiér anebo vystoupat po 122 schodech až na věž kostela a užít si výhled na celé Semily. Vstupenky zakoupíte v Muzeu a Pojizerské galerii, které rozhodně stojí za návštěvu. Sídlí v jedné z nejstarších staveb města a nabízí mnoho zajímavých výstav. Aktuálně přijměte pozvání na atraktivní výstavu s názvem Léčitelé Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje nebo na výstavu SEVA, věnovanou jedné z nejoblíbenějších hraček konce minulého století, kterou však najdete na pultech hračkářství ještě dnes. Věříme, že v herně pro děti, která je součástí výstavy, si na své mládí vzpomenou i rodiče a společně s dětmi si i něco zajímavého postaví. V muzeu si zároveň můžete dohodnout i prohlídku pilnikářské dílny, kterou naleznete v jedné ze tří dochovaných roubených staveb připomínajících původní městskou zástavbu.

Kostel sv. Petra a Pavla + radniceZdroj: Město Semily - Eva Buchtová

MuzeumZdroj: Město Semily - Eva Buchtová

Po prohlídce muzea a kostela se vydejte na procházku městem, která vám nabídne pohled hned na několik zajímavých budov s bohatou historií – patří sem například zámek, budova staré radnice v Husově ulici nebo objekt Městského úřadu. Svou stopu v Semilech zanechaly i některé významné osobnosti české kulturní a politické scény. Jednoho z nejvýznamnějších rodáků Semil, výraznou osobnost politika Františka Ladislava Riegra, připomíná i socha umístěná na Riegrově náměstí v centru města. Pokud se chcete o historii města dozvědět více, můžete si v Turistickém informačním centru domluvit komentovanou prohlídku města, která je novinkou letošní turistické sezony.

RoubenkyZdroj: Město Semily - Eva Buchtová

Socha F.L.RiegraZdroj: Město Semily - Roman Fries

Semily disponují velkým množstvím zeleně, a to i v centru města. Velikou devizou Semil je pak městský park na Ostrově, na němž probíhá většina venkovních společenských i sportovních akcí, který ze dvou stran lemuje voda. Na jedné straně je omýván řekou Jizerou, z té druhé nedávno revitalizovaným náhonem, jehož upravené břehy spolu s drobnými odpočinkovými místy v létě poskytují tolik potřebné místo k odpočinku.

NáhonZdroj: Město Semily - Roman Fries

LávkaZdroj: Město Semily - Roman Fries

Město je obklopeno krásnou přírodou a po jejím nejbližším okolí vás provedou čtyři turistické trasy označené barevnými šlápotami. Okruhy nabízejí hned několik zajímavých zastavení. Na žluté trase si můžete odpočinout na Masarykově vyhlídce, odkud před 101 lety při své návštěvě Semil na město shlížel náš první Československý prezident T. G. Masaryk, na modré trase naproti tomu můžete navštívit nejnižší Cimrmanovu rozhlednu na světě. Věřte nebo ne – na "výhled" z této vyhlídku dozajista nezapomenete.

Nejnižší Cimrmanova rozhlednaZdroj: Město Semily - Ladislav Bruckner

Pokud vás lákají procházky a výlety v přírodě na dohled od Semil, určitě si nenechte ujít procházku oblíbenou Riegrovou stezkou, která se nachází v romantickém kaňonu řeky Jizery a pro veřejnost byla zpřístupněna již v roce 1909. Z její visuté lávky můžete obdivovat nejenom krásnou přírodu, ale i výkony lezců na Via ferratě Vodní brána na protilehlé straně kaňonu. Pro ty z vás, kteří by rádi lezení na ferratě vyzkoušeli na vlastní kůži, pak máme jedinečnou nabídku. Veškeré vybavení pro zdolání kterékoliv ze 3 tras Via ferraty Vodní brána vám zapůjčíme v Turistickém informačním centru v Semilech.

Riegrova stezkaZdroj: Město Semily - Eva Buchtová

Semilsko je odnepaměti označováno jako kraj hlubokých údolí a dalekých rozhledů. A proto, pokud právě daleké rozhledy patří k vašim oblíbeným, nesmíte vynechat návštěvu nedalekého vrchu Kozákov, který je se svými 744 m n. m. nejvyšší horou Českého ráje. Od roku 1928 se na jeho vrcholu nachází Riegrova turistická chata a od roku 1993 zde stojí kovová věž, jejíž ochoz ve výšce 24 metrů slouží jako rozhledna. Za pěkného počasí odtud lze spatřit až čtvrtinu Čech a dalekohledem lze na obzoru zahlédnout i nejvyšší budovy Prahy.

Semily - okolíZdroj: Město Semily - Eva Buchtová

Vyrazte k nám na návštěvu a na začátku výletu se stavte v Turistickém informačním centru, kde máme širokou nabídku propagačních materiálů a suvenýrů a poskytneme vám kompletní informace o Semilech a okolí.

Těšíme se na vás!

Turistické informační centrum

Husova 2

513 01 Semily

((budova Muzea a Pojizerské galerie, boční vchod))

tel.: 481 624 721

mobil: 601 320 096

web: https://www.semily.cz/turisticke-informacni-centrum/os-1002/p1=1096

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube