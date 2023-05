Projekt pomáhá ohroženým horským gorilám a popáleným dětem

Expedice do rovníkového deštného pralesa východoafrické Ugandy za ohroženými horskými gorilami nazvaná Go za Gorilou! startuje v sobotu 6. května. Na dobrodružnou cestovatelskou výpravu tentokrát vyráží výherkyně posledního ročníku fotografické online soutěže kávové značky Mountain Gorilla Coffee Kristýna Korecová - ošetřovatelka primátů v Safari Parku ve Dvoře Králové. Necestujícím patronem tohoto ročníku je zpěvák Tomáš Klus. Cílem projektu Go za Gorilou! je podpořit organizaci Gorilla Doctors pečující o poslední zbylé horské gorily žijící v ugandských horách a spolek Bolíto, který pomáhá dětem v resocializaci po těžkých popáleninových úrazech. Účast na projektu Go za Gorilou! se mezi tuzemskými hudebníky již stává tradicí. V předchozích letech ho podpořili Xindl X, Kamil Střihavka, Jan Kalina ze Sto zvířat nebo Matěj Ruppert z kapely Monkey Business. Letošní ambasador projektu Tomáš Klus dokonce v souvislosti s patronací projektu napsal o horských gorilách písničku.

Horské gorily jsou ohrožená zvířata, kterých zbývá poslední tisícovka na světě v jediné oblasti na hranicích Rwandy, Konga a Ugandy. Právě tam míří expedice Go za Gorilou! Výstup do hor za gorilami je však náročný a může být i poměrně dlouhý. Nelze předem přesně odhadnout, jak dlouho bude účastníkům expedice trvat cesta k místu aktuálního výskytu goril. Účastníci expedice Go za Gorilou! proto vyzývají veřejnost, aby na www.gozagorilou.cz a na facebokovém profilu facebook.com/mountaingorilla.cz sledovala cestovatelské zážitky jednotlivých účastníků expedice a tipovala, za jak dlouho se skupině podaří tlupu horských goril v ugandských kopcích najít. Ten tipující, jehož odhad bude nejblíže, vyhraje dárkový balíček Mountain Gorilla Coffee v hodnotě jeden tisíc korun. Expedice Go za Gorilou! je vyvrcholením téměř půlročního projektu společnosti Mountain Gorilla Coffee, která právě z Ugandy dováží vynikající a ekologicky pěstovanou pětihvězdičkovou kávu a čokoládu. „Z každého produktu Mountain Gorilla Coffee zakoupeného od října do prosince loňského roku šlo pět korun pro každou ze zmíněných organizací, celkem se takto vybralo kolem sto tisíc korun,“ říká ředitel projektu Michal Šesták.

Značka Mountain Gorilla Coffee také v posledních týdnech představila nové logo spolu s kolekcí kávy v obalech se zcela novým designem.

Tomáš Klus je český písničkář, zpěvák a herec. Jeho patří k nejhranějším v českém éteru. Zahrál si v několik tuzemských filmech a v současné době se objevuje v televizním seriálu ZOO, kde shodou okolností hraje fotografa.



Mountain Gorilla Coffee je značka, pod kterou společnost M. G. C. Trade, s. r. o. dováží kávu, kakaové boby a další produkty z východoafrické Ugandy. V podobě vynikající pražené kávy a vysoce kvalitní čokolády je uvádí na český trh. Mountain Gorilla nakupuje přímo od farmářů za férové ceny. Dovážené komodity nesou označení Rainforest Alliance Certified – garanci, že byly vypěstované v souladu s pravidly pro ochranu deštných pralesů. Značka Mountain Gorilla finančně podporuje organizaci Gorilla Doctors.



Gorilla Doctors je mezinárodně uznávaná nezisková organizace, která působí hlavně na území Ugandy, Rwandy a Konga. Zaměstnává desítky veterinářů z celého světa, kteří osobně dohlížejí na zdraví a bezpečí vzácných horských goril přímo v náročném terénu afrického deštného pralesa. Věnuje se také výzkumu, osvětě a spolupráci v oblasti ochrany zvířat a rozvoje ekologického zemědělství v Africe.



Bolíto je nezisková organizace při Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jejímž cílem je pomáhat dětem s popáleninami překonávat jejich těžký životní úděl. Popáleniny patří k nejtragičtějším a nejtěžším úrazům v každém věku, u dětí ale téměř vždy znamenají bezprostřední ohrožení života.