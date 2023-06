Hvožďansko je vstupní branou do nedaleké CHKO BRDY a zároveň i na výlety na Blatensko.

Foto: Obec Hvožďany

Turisté mohou obdivovat krásnou brdskou přírodu, která láká k řadě cyklovýletů nebo je vhodná pro pěší turistiku.

Za zastavení určitě stojí historický Špejchar, který se prvně po kompletní obnově otevírá veřejnosti. Pro návštěvníky jsou k viděnou tři zajímavé expozice.

V přízemí této kulturní památky naleznete Muzeum hasičstva podbrdského regionu vytvořené z bohatých sbírek Františka Poláka z Rožmitálu pod Třemšínem.

V horním patře najdete unikátní muzeum seker Emila Kuchaře, které patří mezi největší v republice. Největší sál ve Špejcharu je věnován samotnému Hvožďansku.

V expozici Vás zaujmou diorámy staré vesnické školy a pekařství, mnoho interaktivních prvků a řada dalších zajímavých exponátů. Návštěva Špejcharu je vhodná pro celou rodinu.

Tvrz se Špejcharem naleznete v jihozápadní části obce na nízkém pahorku nad přírodním koupalištěm, kde se můžete v horkých dnech osvěžit.

Pod Špejcharem se můžete občerstvit ve „Vagonu“ nebo v nedaleké Hospůdce na návsi.

Bližší informace naleznete: www.hvozdany.cz

OTEVÍRACÍ DOBA ŠPEJCHAR HVOŽĎANY

Červen, září sobota – neděle 10 – 16 hodin

Červenec, srpen úterý – neděle 10 – 16 hodin

Ceník vstupného:

Dospělý (základní vstupné) 50 Kč

Dítě do 15 let/ senior nad 65 let 25 Kč

RODINNÉ VSTUPNÉ (2 dospělí + 1-3 děti) 100 Kč

Skupiny nad 15 osob lze objednat mimo otevírací dobu na telefonu: 724 705 685 nebo 318 696 227 nebo emailem: podatelna@hvozdany.cz

Obec Hvožďany

Hvožďany 80, Hvožďany, 26244

www.hvozdany.cz