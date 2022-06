1.KŠPA, s. r. o. slaví třicet let své existence

Píše se rok 1989 – Sametová revoluce. Přichází svoboda, nekonečné možnosti. Co všechno najednou můžeme! Říkat – cokoli chceme, to je nádherné! Číst – cokoli chceme, to je úžasné! Cestovat – kamkoliv chceme, to je báječné! Studovat – cokoli chceme, to je… moment! Studovat, cokoli chceme, ale kde? Kde jsou ty školy, které nám to umožní?

Foto: 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s.r.o.