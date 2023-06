Za lanovkami, bobovkou, dětskými parky, Stezkou a koupáním vyrazte do Krkonoš. S EnjoyCard ušetříte.

Dítě, které se nenudí, to je základ úspěchu každé rodinné dovolené. S našimi tipy zažijete ta nejlepší horská dobrodružství a s kartou EnjoyCard ušetříte peníze i čas. Za desítkou atrakcí totiž nemusíte cestovat daleko. Stačí vyrazit do východních Krkonoš, do lokality mezi Pecí a Černou horou. Karta EnjoyCard zde platí na desítce atrakcí. Na vstupech díky ní ušetříte až půlku. Mezi nimi pak přejedete TourBUSem, který s EnjoyCard využíváte bezplatně.

Tři letní lanovky vyvezou na hřebeny pěší, cyklisty, pejsky i kočárky. Tři dětské parky jsou přesně těmi místy, kde jsou děti nejspokojenější, zatímco vy rodiče máte čas na slunění, lahodný drink, nebo trochu odpočinku. Na bobové dráze si zařádíte všichni, na Stezce korunami stromů vás uchvátí ten výhled, ale pak se vám zatají dech, to když si dítko bude chtít zkrátit cestu dolů 80 metrů dlouhým tobogánem.

Stihnete i minigolf, Aquacentrum s wellness, rašeliniště, či trampolíny. Že to nejde? Ale jde. Vždyť všechna tahle dobrodružství leží kousek od sebe a s kartou EnyjoyCard na vstupech ušetříte až půlku.

Koukněte na web skiresort.cz, kde najdete typy, jak návštěvu východních Krkonoš poskládat do 4 dní nabitých zážitky. S EnjoyCard je to hračka. Koupíte ji online, nebo ji dostanete zdarma u vybraných ubytovatelů k pobytu. Ušetříte a navíc zažijete léto plné horských dobrodružství.

S EnjoyCard získáte neomezené zážitky během vašeho pobytu ve východních Krkonoších. Jde o balíček služeb, který obsahuje:

- kabinková lanovka ČERNOHORSKÝ EXPRESS - bez omezení počtu jízd po dobu 4 po sobě jdoucích dní

- sedačková lanovka PORTÁŠKY - bez omezení počtu jízd po dobu 4 po sobě jdoucích dní

- sedačková lanovka HNĚDÝ VRCH - bez omezení počtu jízd po dobu 4 po sobě jdoucích dní

- Stezka korunami stromů, Janské Lázně - 1 vstup

- Bobová dráha, Pec pod Sněžkou - 3 jízdy

- Minigolf a trampolíny u Hospůdky na Formánkách, Janské Lázně - 1 vstup

- Lemurie, Pec pod Sněžkou - 1 vstup

- Dětský park Kabinka, Černá hora - 1 vstup

- Aquacentrum a wellness, Janské Lázně - 1 vstup na 2 hodiny

- TourBUS Janské Lázně - Pec pod Sněžkou - bez omezení počtu jízd po dobu 4 po sobě jdoucích dní



S EnjoyCard tedy získáte přístup téměř ke všemu, co východní Krkonoše nabízejí, a to až s 50% slevou oproti nákupu daných služeb samostatně. EnjoyCard koupíte online na skiresort.cz.