Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky – tak zní celý název tohoto unikátního muzea v naší republice. Muzeum PRE mapuje bohatou historii výroby, rozvodu a distribuce elektřiny od počátku 20. století až po současnost. V rozsáhlé expozici muzea naleznete vše od zařízení velmi vysokého a nízkého napětí přes klasické elektrické spotřebiče našich babiček a prababiček až po dobové písemnosti dokumentující historii elektrifikace Prahy.

Muzeum PRE najdete v Praze 7 pouhých 200 metrů od stanice metra C Nádraží Holešovice (vchod z Vrbenského ulice). | Foto: Pražská energetika, a.s.

A v sobotu 10. září od 10 h dopoledne bude pro návštěvníky celý den Muzeum PRE včetně odborných poradců plně k dispozici. Pražská energetika chystá den otevřených dveří v rámci oslav 125 let od svého založení.

Na výstavní ploše o rozloze 800 m2 rozmístěné v několika podlažích najdou návštěvníci zařízení vysokého a nízkého napětí, měřicí přístroje, pracovní a ochranné pomůcky, staré elektrické spotřebiče a také písemné doklady technického charakteru dokumentující historii elektrifikace Prahy. „V Muzeu PRE jsou vystavena rovněž schémata energetických sítí Prahy, stavební plány, fotografie zařízení, veřejnoprávní doklady, staniční seznamy a historické učebnice,“ říká mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Muzeum sídlí již od roku 2009 v prostorách areálu rozvodny 110 kV v pražských Holešovicích a poměrně nedávno prošlo velmi nákladnou modernizací. Pražská energetika nainstalovala výkonné klimatizace ve všech prostorách muzea a dále vybudovala moderní promítací sál pro 40 diváků. Všechny expozice byly navíc vybaveny novým a úsporným LED osvětlením. Sbírka historických elektrospotřebičů se přestěhovala do nových prostor a tím se rozšířila velmi zajímavá a návštěvníky tolik vyhledávaná expozice oddělení netechnických ztrát věnovaná odhalování černých odběrů elektřiny. Muzeum PRE se věnuje také moderním technologiím chytrých distribučních trafostanic, dobíjecích stanic pro elektromobily, kabelových sítí 1 kV a 22 kV s optickou trubičkou a vůbec komplexně problematice takzvaných „chytrých sítí“. To vše proto, aby si příznivci energetiky dokázali s historií porovnat i nejmodernější technologie a mohli tak spatřit ten neuvěřitelný evoluční skok, jenž svět energetiky za 125 let zaznamenal.

Historická trafostanice 3 kVZdroj: Pražská energetika, a.s.

Výstavní sbírky muzea byly nedávno doplněny i o unikátní interaktivní modely nově budovaných rozvoden 110/22 kV Slivenec a Písnice a také o velmi populární „dřevěný“ model rozvodny Karlín. „Součástí expozice je nově i dokumentace přístupu Pražské energetiky k ochraně životního prostředí, ke snižování emisí v ovzduší poskytováním elektřiny z obnovitelných zdrojů, či zaváděním elektromobilů do pražské dopravy,“ doplňuje mluvčí Hanzelka.

V muzeu mohou návštěvníci spatřit také velké energetické celky a rozvodny, jako například více než 30 let starý zapouzdřený francouzský rozváděč Delle Alsthom 110 kV. Díky speciálnímu důmyslně vybudovanému skleněnému průhledu si mohou zájemci prohlédnout i nový plně funkční rozváděč VVN od firmy Areva. Návštěvník tak dostává zcela jedinečnou možnost vidět na jednom místě funkční moderní rozváděč a jeho staršího technologického předchůdce.

Třicet let starý zapouzdřený francouzský rozváděč Delle Alsthom 110 kVZdroj: Pražská energetika, a.s.

Pamětníky jistě zaujme rozsáhlá sbírka domácích elektrických spotřebičů. Své si najdou jak dámy, tak i pánové – vysavače, fény, žehličky nebo rádia a páskové magnetofony. Výstavu pak doplňují exponáty typu různých transformátorů, spínačů, rozpínacích stanic, ovládacích pultů z rozvoden a trafostanic. Mezi vystavenými předměty najdou návštěvníci i opravdové perly. Patří mezi ně například mincovní elektroměr Landis a Gyr z roku 1938. Je to jedno z nejspravedlivějších měřicích zařízení svého druhu, protože dodává elektřinu přesně v takovém množství, kolik mincí do něj vhodíte. „Mezi návštěvníky muzea jde o velmi oblíbený exponát,“ dodává Hanzelka.

V Muzeu PRE najdete i sbírku historických elektrospotřebičů.Zdroj: Pražská energetika, a.s.

V muzeu jsou k vidění rovněž předměty, které si zahrály ve slavných českých filmech. Například kufřík s léčivým přístrojem Ozonit, jenž proslavila scéna z poetické komedie Postřižiny. Neméně legendární je také původní ovládací pult od firmy Škoda z krásného bílého italského mramoru, který se objevil ve filmu Jana Svěráka Obecná škola. Doslova muzejním skvostem je ručně psaná učebnice fyziky z roku 1900 nebo zakládací listina předchůdce PRE – Elektrických podniků Královského hlavního města Prahy z roku 1897.

Muzeum PRE se nachází v budově TR Holešovice v Praze 7 a vchod je z ulice Vrbenského, pouhých 200 m od stanice metra C – Nádraží Holešovice. Vše podstatné naleznete na webové stránce muzeumpre.cz, kde si můžete prohlédnout i zajímavou video-reportáž o muzeu. Tak neváhejte a přijďte nás v sobotu 10. září navštívit.