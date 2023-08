Luxusní bazény značky CENTRAL-POOL® jsou jedním slovem unikátní! Ptáte se proč?

Foto: Centralplast s.r.o.

KDYŽ SE SPOJÍ INDIVIDUALITA S ELEGANCÍ

Naše mistrovská díla jsou již od samotného návrhu vytvořena s precizností a péčí o každý detail. Výsledek naší práce následně přináší jedinečné zážitky nejen s rodinou. Customizace do posledního detailu je klíčovým faktorem pro všechny, kteří touží po soukromém ráji, který bude přesným odrazem jejich vkusu a životního stylu.

Zdroj: Centralplast s.r.o.

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI DESIGNU

Jedním z největších benefitů bazénu vyrobeného na zakázku je neomezená škála možností v designu. Od tvarů, barev a velikostí až po materiály a technologické prvky. Vše může být přizpůsobeno individuálním přáním majitele. Můžete si vybrat tradiční obdélníkový bazén s elegantními liniemi nebo si dovolit odvážnější kreativitu a zvolit jedinečný tvar, který bude harmonicky doplňovat okolní krajinu. Chcete bazén skimmerový nebo přelivový? My vám rádi pomůžeme vybrat ten pravý.

Zdroj: Centralplast s.r.o.

OSOBNÍ STYL A VODNÍ AKTIVITY

Kromě estetiky umožňuje customizace do designu bazénu také zahrnout osobní prvky a jedinečné funkce. Tím mohou být různé bazénové atrakce jako například: moderní a výkonné protiproudy, vodopády, masážní trysky, relaxační zóny, bublající lavice a ambientní podvodní osvětlení. Každý detail je navržen tak, aby se váš nový bazén stal prostředím, kde budete rádi trávit čas a které bude vaším splněným snem.

Zdroj: Centralplast s.r.o.

AUTOMATIZACE A NADČASOVÁ TECHNOLOGIE

Bazény CENTRAL-POOL® jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi, které usnadňují údržbu a zvyšují pohodlí majitele. Automatické systémy pro údržbu vody, regulaci teploty, dopouštění vody nebo systémy pro čištění a filtrace vody, to vše může být integrováno do technologie bazénu. Veškeré informace o bazénu můžete odkudkoliv sledovat na vašem telefonu a popřípadě provádět změny v nastavení. Systém také můžete napojit na chytrou domácnost svého domu. To nejen snižuje náklady na provoz, ale také minimalizuje úsilí a čas potřebný k udržení bazénu v optimálním stavu. Neřešte starosti s bazénem, koupejte se a užívejte relax!

Zdroj: Centralplast s.r.o.

CELOROČNÍ DOVOLENÁ

Váš nový bazén nemusí být pouze letním rájem! S vhodnými technologiemi a vybavením se může proměnit na prostor pro relaxaci a odpočinek také v zimních měsících. Pokud se nebavíme o vnitřních bazénech, kde je celoroční provoz samozřejmostí, stačí vybrat vhodné bazénové zakrytí a využívat bazénové vytápění. Pokud doma vlastníte saunu, můžete také využívat bazén pro ochlazování.

Zdroj: Centralplast s.r.o.

SERVIS A REKONSTRUKCE VAŠEHO BAZÉNU

Máte na zahradě bazén, který již nevypadá dle vašich představ nebo dokonce již není schopný provozu? Máte potíže nebo byste chtěli modernizovat bazénovou technologii? Navštivte náš showroom a my vám navrhneme možná řešení dle vašeho rozpočtu a představ. Nabízíme vám také servisní práce od našich odborných techniků.

Jsme společnost CENTRALPLAST z Hradce Králové. Již 30 let se zabýváme svařováním plastů a výrobou prvotřídních bazénů značky CENTRAL-POOL®. Vysokou kvalitu našich výrobků zajišťuje nejmodernější technologické vybavení a kvalifikovaná řemeslná práce. Sledujeme aktuální trendy a zákazníkům nabízíme nejmodernější technologie. Individuální přístup a nadstandardní zákaznický servis potvrzují tisíce spokojených zákazníků nejen po celé Evropě.

Zdroj: Centralplast s.r.o.

Autor: Dominik Petr, Centralplast s.r.o.