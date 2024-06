Automobilový retro závod 1000 mil československých po roce opět zamíří do Středočeského kraje. Ráno 13. června zájemci uvidí v kolínském areálu společnosti EUROVIA CZ, jednoho z partnerů celé akce, historické vozy domácí provenience od značek jako Praga, Aero nebo Tatra, ale i zahraniční legendy od Bugatti, Bentley či Lagondy.

Foto: VINCI Construction CS

Desítky veteránů na trati

1000 mil navazuje na asi nejznámější a nejobtížnější automobilový závod první republiky, který byl po 70leté pauze opět obnoven v roce 2015. Dnes jde o mezinárodní setkání historických vozů, které je doslova pastvou pro oči všech milovníků nablýskaných veteránů a špičkového automobilového designu.

Podobně jako v minulých ročnících i letos se představí vozy z předválečné doby, nejstarším účastníkem bude Praga Mignon z roku 1916. Nejmladší automobily pocházejí z roku 1939, novější modelové řady nejsou regulemi soutěže povoleny.

Oproti prvorepublikovému závodu si jezdci budou moci odpočinout a zastavit na mnoha místech v České republice i na Slovensku. Díky tomu jde o atraktivní podívanou i skvělý tip na výlet pro mnoho lidí z celé země.

Do kolínského areálu EUROVIA CZ (ze Skupiny VINCI Construction CS) se můžete přijít podívat 13. 6. v půl osmé ráno, najdete ho na adrese Plynárenská 889. Stopětadvacetičlenné pole závodníků zde má první zastávku cestou z Prahy.

Celá trať propojuje Českou republiku a Slovensko. K Bratislavskému hradu by závodníci měli dorazit v pozdním čtvrtečním odpoledni. V pátek budou pokračovat v okružní cestě po západním Slovensku a navštíví například město Pezinok nebo hrad Děvín. V sobotu se budou vracet přes Brno opět do Prahy, kde by měl závod skončit v pět hodin odpoledne u Národního technického muzea. I na zpáteční cestě si vozy budou moci prohlédnout Středočeši – v sobotu v 15 hodin v Čáslavi a v 15:40 hodin v Českém Brodě.

Zdroj: VINCI Construction CS

Extrémní závod s dlouhou historií

Jak už naznačuje název, původně šlo o extrémní podnik čítající šestnáct set kilometrů, které museli závodníci ujet po prašných cestách, za špatného osvětlení, a hlavně bez odpočinku. To vyústilo v několik vážných nehod, kvůli kterým přestal klání podporovat prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Pověsti závodu to ale mezi diváky spíše přidalo na popularitě. Důkazem jsou tisíce fanoušků, kteří postávali u trati, aby podpořili své favority. Díky nadšení organizátorů, kteří tuto akci před deseti lety oživili, se mezi ně letos můžete zařadit i vy.