Evropské dotace si často spojujeme jen s podporou velkých průmyslových podniků či dopravních staveb. Záběr podpory z evropských peněz je však mnohem širší. V našem kraji se díky nim například postavilo, modernizovalo nebo vybavilo 328 základních, středních nebo mateřských škol.

1000 nových míst v mateřinkách nebo nejmodernější vybavení škol. To vše díky... | Foto: Pixabay

Ano, čtete dobře – postavilo! V brněnské městské části Bystrc vznikla zcela nová obytná čtvrť Kamechy a kapacity stávajících mateřských škol přestaly stačit. Městská část se proto rozhodla postavit mateřskou školu novou, a to na zelené louce, asi pro 170 dětí. To by ovšem nebylo možné bez podpory, která k nám plyne z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tento projekt odtud získal 80 milionů korun.

Na jihu Moravy se takto v posledním programovém období podařilo vytvořit přibližně 1 000 nových míst v mateřských školách. 216 z nich vzniklo dostavbou školky v Boskovicích. Tady se však ke vzdělávání postavili ještě komplexněji. Dvě boskovické střední školy požádaly o podporu na vybavení nových učeben technického vzdělávání. Celkem šlo o čtyři projekty, které IROP podpořil částkou 77 milionů korun. VOŠ a SŠ Boskovice díky nim vybudovala nové učebny, pořídila IT vybavení, a dokonce CNC obráběcí stroje, na kterých studenti získávají neocenitelnou praxi. Druhá boskovická škola, SOŠ a SOU André Citroëna pořídila kromě IT vybavení také automatické výrobní linky, na kterých si studenti můžou konkrétní práce vyzkoušet. Pomyslnou třešinkou na dortu projektů boskovického vzdělávání je Centrum polytechnického vzdělávání a výuky. Úplně novou střední školu s kapacitou 451 míst vybudovalo město Boskovice s podporou 70 milionů korun z IROP. Škola se specializuje na technické obory a přírodní vědy. „Všechny střední školy vzájemně spolupracují a sdílejí své výstupy is místní základní školou, jejíž žáci tam v rámci výuky docházejí a učí se s nejmodernější technikou. Školy jsou propojené také s důležitými zaměstnavateli v regionu a nejrůznějšími výzkumnými institucemi,“ říká starostka Boskovic, Jana Syrovátková.

Více než 2,5 miliard

Vzdělávání Jihomoravanů podpořil IROP v posledním období více než 2,5 miliardami korun. Celkem však z tohoto programu kraj získal 17,5 miliard. „Aniž bychom si to uvědomovali, každý den se s výsledky podpořených projektů potkáváme. Ve vybavení nemocnic, na opravených silnicích, v nových autobusech a tramvajích, v opravených památkách…,“ komentuje Ljubomir Džingozov, ředitel oblastní pobočky Centra pro regionální rozvoj, které projekty IROP administruje.

V běhu je už také IROP 2 na programové období 2021–2027. Pokud máte zajímavý projekt a hledáte pro něj finanční podporu, neváhejte se obrátit na jihomoravskou pobočku Centra pro regionální rozvoj.