Již 6.10. začíná 11. ročník Festivalu vína Český Krumlov, který letos potrvá až do 2.12.2023.

Wingut Mathern | Foto: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Infocentum Český Krumlov

Co nám letošní ročník nabízí? Vedle tradičních akcí a stálic festivalu budeme opět poznávat nová vinařství a vinařské regiony z tuzemska i zahraničí, zabrousíme do úplně nových vod vinařského umu a jak jsme slibovali již na jaře, třešinkou na pomyslném festivalovém dortu bude letos i hudební koncert. Programy jsou postaveny na již tradičně vysokém snoubení vín a pokrmů, takže je na co se těšit. Tak pojďme na to!

2 měsíce vinné kultury v Českém Krumlově

31 degustačních programů a akcí

2 koncerty jazzové a rockové hudby

Účast 10 sommeliérů, 30 majitelů vinařství ve dvaceti českokrumlovských restauracích

2.000 návštěvníků

Festivalové dění startuje již tradičně Slavnostním zahájením 6.10.2022 v 15 hod. tentokrát u nově vysázené viničky na terasách za budovou Mincovny na II. nádvoří Hradu a zámku Český Krumlov, s ochutnávkou vína z českokrumlovských vinic a dalších vín z odrůd, které v Č.Krumlově máme vysázeny. A poté se již rozjíždí seriál 30 degustačních večerů v termínech 6.10.- 2.12.2023, na různých místech v Českém Krumlově a také v Českých Budějovicích. Je nám ctí, že každoročně a letos tomu nebude jinak poctí festival svou účastí významné osobnosti tuzemského i zahraničního vinařského světa.

Ivo Dvořák, prezident Asociace sommeliérů ČR a nově člen představenstva mezinárodní asociace sommeliérů ASI nám ve svém programu nabídne Dva tucty chutí Itálie.

Světově uznávaný degustátor, znalec vín a šéfredaktor časopisu WINE & Degustation Michal Šetka letos představí Burgundsko ikonické i neznámé (restaurace TenisCentrum) a v jeho druhém programu se můžeme potěšit večerem vybraných vín dle Průvodce „Nejlepší vína České republiky 2023-2024“ (Renesanční sály u radnice).

Tuzemská vinařství v programu letos zastupují: MIKROSVÍN a ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC se svým programem Best of Ryzlink - vlašáky a rýňáky z Pálavy a od Bzence (Café KOLEKTIV), Jindřich KADRNKA – Vinařství roku 2022 se s námi podělí o to, co stálo za jeho úspěchem a prestižním oceněním a také jaká je jeho představa o ideálně napárovaných pokrmech a vínech (restaurace TenisCentrum). Vinařství GALA nabídne ve svých vínech čistou eleganci Moravy (Café Retro). A další hvězda (nejen) loňského roku, architektonický skvost vinařství THAYA s oceněním Vinařství roku 2022 – skvělá vína a 5chodové degustační menu dle jejich restaurace APRI si jistě nenechte ujít (EGON Café). Čistě ženský element v programu reprezentuje večer oblíbeného znalce naturálních vín Jana Čulíka - Vína od vinařek (Renesanční sály u radnice). Ochutnat můžeme také Svatomartinská a mladá vína a paštičky (Vinotéka Sv.Kryštofa) a vína od Kunc Vinum z Hustopečí s degustační večeří (Papa´s restaurant).

Naturální vína 28.10. 2023 v podání Jana Čulíka budou letos na československou notu, kdy oslavíme 105. výročí vzniku Československa nejenom vínem, ale i jazzovým koncertem slovenské skupiny AMC Trio v českokrumlovské Synagoze. Na loňský večer s architektem Davidem Vávrou volně naváže letošní program Víno a architektura – evropskými chrámy vína nás provedou Ing.arch. Filip Hermann a Tereza Štěpánová, popularizátoři architektury ze spolku Krumlovský baráky), víno k tématu vyberou zakladatelé Festivalu vína Český Krumlov® Pavel Fučík a Mirek Reitinger (Renesanční sály u radnice).

A jak bylo slíbeno je zde také něco zcela nového Mezi světy piva a vína - unikátní setkání s tvůrci pivních speciálů, kteří mají mnoho společného s vinnou révou i vínem jmenovitě Jitkou Ilčíkovou, stvořitelkou pivovaru v Dolních Dunajovicích a velmi osobitým sládkem Alešem Dvořákem - (Café Retro).

A kam se letos vydáme do zahraničí?

S Míšou a Pavlem Fučíkovými z ESSENTIA-studio se projedeme Německou vinnou stezkou v Porýní-Falc čeká nás lákavý, vizuálně chuťový výlet s jedinečnými ryzlinky, burgundami a sauvignony a pokrmy typickými pro tento region od „Jídelna by Adam Hoďánek“ (Renesanční sály u radnice). Milovník velkoformátových vín, sommeliér Martin Schleiss nás vezme za vinnými poklady do francouzského regionu Bordeaux a švýcarského Valais (Plzeňka u Zelené ratolesti, České Budějovice). Skrytou perlu vinařského světa Bulharská vína nám představí Jan Vondrouš (vinotéka Sv.Kryštofa). Další skvosty nás čekají v programech Rieslingy z Nahe prezentované osobně paní Glorií Mathern, majitelkou vinařství MATHERN (Renesanční sály u radnice). Sommeliéři Maruška Šimková a Robert Ožvalt z táborské společnosti Pro-víno.cz nám s erudicí sobě vlastní odprezentují špičková vína z Erste Lagen Kamptal a Carnuntum v Rakousku (Renesanční sály u radnice). Vína z rakouského Burgenlandu od vinařství LEITNER z Golsu ve snoubení s 5chodovým degustačním menu od Ondřeje Hájka a Ondřeje Bílého na nás čekají v EGON Café. Od Dunaje k nám dorazí osobně JOHANN DONABAUM „kometa Wachau“, jeden z nejtalentovanějších mladých vinařů Rakouska, jehož vína jsou mj. vysoce hodnocena časopisem Wine Spectator (Renesanční sály u radnice). Stálice našich programů vinařství SAX se ve svém programu zaměří na to, jak se popasovat s měnícími se podmínkami ve vinohradnictví (vinotéka Sv.Kryštofa). A Rakousko do pětice všeho dobrého vinařství FEGERL z Weinviertelu, synonymum poctivé a řemeslné vinařské práce představí otec a syn Fegerlovi společně s Pavlem Brůžkem (restaurace DEPO).

Jednou z nejočekávanějších akcí festivalu je bezesporu degustace famózních ryzlinků z vinařství SCHLOSS JOHANISBERG z německého Rheingau, kolébky ryzlinku rýnského jedinečné kvality. Degustaci povede ředitel vinařství, pan Stefan Doctor za podpory dovozce jejich vín do ČR, společnosti Foltýn Wine čeká nás poutavé vyprávění a exkluzivní vína! (Renesanční sály u radnice).

A tradiční pocta svatému Martinovi - 11.listopadu přesně v 11h 11min otevřeme společně na náměstí Svornosti v Českém Krumlově Svatomartinské víno a odstartujeme tak krumlovské svatomartinské hodování. V celé řadě restaurací města si pak můžete vychutnávat oblíbené pokrmy patřící k tomuto období, společně s mladými, Svatomartinskými víny.

Zámecká slavnost vína, tradiční vrchol festivalu v Jízdárně Zámku Č.Krumlov se letos koná 25.listopadu 2023 od 14 do 22h formou volné degustace s festivalovou degustační sklenkou za doprovodu světových hudebních standardů nabídne setkání s celou řadou vinařů z tuzemska i ze zahraničí.

A nakonec hudební třešinka na festivalovém dortu – letos poprvé je součástí festivalu velký hudební dvojkoncert – 18.listopadu v hale TenisCentra vystoupí mnohými hudebními cenami ověnčená, alternativně rocková hudební skupina TATA BOJS, magičtí kluci z pražské Hanspaulky a svou hudbou totálně elektrizující DEAF HEART, naděje, že starej dobrej rock and roll s kapkou punku žije dál. Koncert uvede volná degustace vín ze schwarzenbergských archivních sklepů českokrumlovského zámku.

Předprodej vstupenek na jeho jednotlivé akce na webu festivalu www.festivalvinack.cz v sekci Program festivalu včetně podrobného popisu jednotlivých degustačních programů.

Vstupenky je možno od stejného data také zakoupit v Infocentru Český Krumlov.

Organizační tým Festivalu vína Český Krumlov®

Pořadatelé: Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. a Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov z.s.

