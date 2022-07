Nová výstava v CAMPu představuje soutěžní modely mezinárodního architektonického klání o Vltavskou filharmonii.

Foto: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Od 12. července do 18. září je v Centru architektury a městského plánování možné navštívit výstavu mezinárodní architektonické soutěže na novou budovu Vltavské filharmonie, kterou

Praha vyhlásila v srpnu loňského roku. Do soutěže se tehdy přihlásilo celkem 120 týmů z 25 zemí světa. Finalisté vybraní odbornou porotou odevzdali 19 soutěžních návrhů, ze kterých v květnu tohoto roku vzešel vítěz soutěže, dánské architektonické studio Bjarke Ingels Group (BIG). Návštěvníci se nyní mohou se všemi návrhy i modely detailně seznámit a porovnat je.

„Česká republika je národ, který zplodil skvělé skladatele a Praha má několik koncertních sálů, které jsou významné pro svou historickou i architektonickou hodnotu. Jedná se však veskrze o sály, které nevyhovují prostorově, ani technicky požadavkům 21. století. Ten nejmladší koncertní sál, Smetanova síň Obecního domu, je starý více než 100 let. To změní Vltavská filharmonie a já jsem nesmírně rád, že již nyní víme, jak bude vypadat i na co se Praha a Česká republika může těšit,“ říká Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Architekti z BIGu pojali koncertní síň pro Prahu jako bohatý kulturní prostor uvnitř i venku. Trojici hudebních sálů doplní kvalitní zázemí pro orchestr, kreativní hub Městské knihovny a kavárna. Promenádní zóna u řeky se bude po kaskádě teras rozpínat až na střechu, která nabídne i restauraci a nové vyhlídkové místo pro pozorování slavných pražských věží. Chystanou budovu veřejnost zná hlavně díky vizualizacím se zamlženou Vltavou. Návštěvníci se tak mohou seznámit s širším kontextem projektu a s celým příběhem návrhu ateliéru BIG, který se zasloužil o jednomyslné vítězství. Tomu patří Bílý sál, kde jsou k dispozici technická schémata, výkresy a modely nebo rozhovor s Bjarkem Ingelsem. Na své si přijdou také děti, pro které je připravena LEGO stavebnice, ze které si mohou navrhnout svoji vlastní filharmonii.

Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Jak jinak mohla filharmonie vypadat?

Všech devatenáct finalistů jedné z nejprestižnějších architektonických soutěží moderní české historie představí expozice v Černém sále. Mezi pět nejlepších se probojovala také dvě tuzemská architektonická studia. Atelier M1 v kolaboraci s Barozzi Veiga obsadil druhou příčku. Na čtvrtém místě, hned po Slovincích Bevk Perović architekti, se umístili Petr Hájek Architekti. Pětku nejlépe hodnocených týmů uzavírá renomované norské studio Snøhetta.

„Vizualizace, technická schémata, fyzické modely, ale také třeba hodnocení jednotlivých návrhů porotou soutěže. To vše je možné na výstavě podrobně prozkoumat a vzájemně porovnat,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč.

Po celé léto je k výstavě připraven také pestrý doprovodný program na téma Město a hudba.

„Naším cílem bylo povýšit zážitek z výstavy o stupeň výše, a tak jsme na každé letní úterý připravili doprovodný program. Vydáme se na plavbu po Vltavě, prozkoumáme v rámci komentovaných vycházek okolí Vltavské, navštívíme Rudolfinum a další pražské hudební scény, budeme promítat filmy a pro děti máme připravený hudební workshop. Přijďte, bude to zážitek,“ říká vedoucí CAMPu Štěpán Bärtl.

Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

