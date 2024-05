Hry Emil Open jsou sportovně společenským setkáním mladých lidí se všemi typy zdravotního postižení ve věku 10 až 26 let. Tradičně je hostí moravská metropole. Letos v termínu 19.- 23. června Brno již po potřinácté přivítá stovky sportovců, tentokrát z 13ti zemí Evropy.

Foto: Emil Open

„Když pomineme fakt, že z třináctky může mít někdo obavy a my je tímto způsobem chceme odbourat, a také to, že uděláme opět vše pro to, aby se cítili naši sportovci šťastně, má třináctka ještě další důležitý význam. 13.ročník her se totiž koná v době paralympijského roku, tedy největšího svátku para sportu a všech těch, kteří se na paralympiádu nominovali a těch, kteří jim fandí,“ vysvětluje název Pavel Zbožínek, prezident Emil Open. „A my si přejeme, aby jim fandili s námi,“ dodává.

Pořadatelé pojali název zároveň jako výzvu, kterou chtějí zapojit do letošního ročníku nové partnery i veřejnost.

„Pomozte nám z našich her udělat#happy13 a pošlete s námi co největší kopu štěstí všem našim paralympionikům, kteří se letos chystají do Paříže,“ vyzývá Zbožínek.

Zapojit se mohou všichni, a to tak, že natočí krátké video, ve kterém zachytí svoji emoci štěstí a zároveň ji pošlou účastníkům Emil Open a také všem paralympionikům. Možnost zúčastnit se přímo her mají možnost také dobrovolníci. Registrace probíhá stále na https://volunteers.emilopen.cz/.

Zdroj: Emil Open

Pořadatel Emilova sportovní je spolek založený Nadačním fondem Emil, který se zabývá podporou mladých handicapovaných sportovců. Podporu realizujeme formou přímé finanční pomoci, vytvářením sportovních příležitostí a pořádáním sportovních událostí.

Akce je zaměřena na mladé, dosud nesportující či začínající amatérské sportovce. Právě jim pořadatel umožňuje zažít atmosféru skutečných mezinárodních závodů se vší vážností, která k takové události patří, a zároveň je tak motivujeme k aktivnímu sportování.

Hry nejsou registrovaný závod pro registrované sportovce, proto pořadatelé nedosáhnou na národní podporu. Přesto nechtějí upustit od konceptu, kdy účastníkům hradí jak ubytování, tak stravu (výhradně ve spolupráci s vysokoškolskými kolejemi a menzami). Většina účastníků jsou totiž děti a dospívající z různých typů školských a sociálních zařízení, kdy pro řadu z nich je finanční zátěž důvodem nucené neúčasti na hrách.

Přidejte se a podpořte www.emilopen.cz.