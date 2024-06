Lanovky, bobovka, Stezka korunami stromů, Aquacentrum, 4 velké dětské parky, koloběžky i nové lanové centrum. Základní výčet toho nejzajímavějšího, co nabízí lokalita od Janských Lázní po Pec pod Sněžkou. Na ploše menší, než je městská čtvrť najdete 15 atrakcí ideálních pro prázdninové dny s dětmi.

Ve východních Krkonoších se na hřebeny dostanete čtyřmi lanovkami. Tři z nich, kabinka na Černou horu, sedačky na Portášky a Hnědý vrch, můžete navíc bez omezení využít díky výhodné EnjoyCard nebo výLETNÍ sezónce. Je libo pěší výlet, nebo raději sjezd na koloběžkách? Tras je tu nespočet. Provedou vás jedinečnou krajinou národního parku a ty výhledy!

Tip! Pokud chcete v Krkonoších ušetřit na vstupech a jízdenkách, pořiďte si 4denní EnjoyCard a ušetřete až 50%!

Kdo míří do Krkonoš s dětmi, toho budou nejvíce zajímat dětské parky. Jejich návštěvu lze skvěle spojit s pěším výletem i výjezdem lanovkou. Doporučujeme například dětský park Kabinka na Černé hoře. Čekají na vás lodičky, bungee trampolíny, letní tubing nebo nejvýše položená lezecká stěna.

Stezka korunami stromů v Janských Lázních, to je kapitola sama pro sebe. Zavede vás pod zem ke kořenům stromů, ale i do jejich korun a zábavnou formou přidá pár zajímavostí o životě v lese. Komu se nebude chtít z korun pěšky dolů, může vyzkoušet místní tobogán.

Po svých, lanovkou, na kole či koloběžce. Ale co když dojdou síly? Bez obav! Všechny atrakce jsou totiž propojené výLETNÍM busem. A tak si i rodinní řidiči mohou na dovolené dopřát osvěžující pivko nebo aperol.

Vedle Stezky je velkým lákadlem Emilův lesní svět. Fantazii dětí podpoří Herní krajina Pecka s dřevěnými prolézačkami v podobě krkonošských zvířat. Spoustu radosti v dětských očích pak stoprocentně dodá Lemurie v Peci s obřími trampolínami, prolézačkami a skluzavkami.

Kousek od Lemurie nemůžete minout bobovou dráhu Relaxpark a lanové centrum, kde mají trasu i pro menší děti. Taky je tu oblíbená ZipLine. Adrenalin je třeba vyvážit a tak možná vezmete zavděk výbornou kávou či skvělou palačinkou v první krkonošské palačinkárně CrêPec.

A co když zrovna prší?

Odpočiňte si v Aquacentru s wellness přímo v Janských Lázní, kde je bazén napouštěný z místních léčivých minerálních pramenů. Můžete také vyrazit do jedné z místních kreativních dílen či ekocenter a zjistit o Krkonoších všechny zajímavá fakta.

Vypadá to na nabitý program, viďte?

Kdybyste uvítali pomoc s plánováním výletů, na webu skiresort.cz jsme vám připravili itinerář na 4 dny nabité horským dobrodružstvím! Pokud se rozhodnete vyrazit na pár dní, nezapomeňte využít výhodnou EnjoyCard! Získáte neomezený přístup na lanovky, zdarma vás bude vozit výLETNÍ bus a navíc budete mít vstupy na atrakce v kapse a s 50% slevou.

Řeč byla na začátku i o výLETNÍ sezónce. Ta platí neomezeně na lanovkách SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC, Stezce korunami stromů a výLETNÍM busu a to až do konce října. Vhodná je pro ty, kteří se do Krkonoš chystají opakovaně nebo bydlí poblíž. Díky ní se totiž denně dostanete k dětským parkům a neutečou vám žádné letní akce, kterých je o prázdninách v plánu mnoho!

Třeba hned v neděli 7. července se můžete přidat na Stezku odvahy a projet se exkluzivně kabinkovou lanovkou večer. To jen tak někdo nezažije! Třicítku akcí ve SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC najdete na jednom místě tady.

Na webu skiresort.cz můžete vybírat i z tras pro horská elektrokola a koloběžky. Půjčovnu lze objednat online a na místě si už jen vychutnat slunečné počasí a krásné výhledy ze hřebenů.

