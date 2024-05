Mezi 24. a 30. květnem bude Ostrava opět divadelně snít, a to díky největšímu činohernímu festivalu na severní Moravě. Letošní program Továrny na sny představí dvacítku divadelních inscenací a oživí nejen centrum Ostravy, ale opět i Porubu.

Foto: Dream Factory Ostrava, z. s.

V programu letošního ročníku se můžete těšit na festivalové stálice i neokoukané tváře, klasická činoherní představení i netradiční divácké zážitky mimo divadelní sály - a to vše nejen pro dospělé diváky, ale i pro rodiny s dětmi. Motto festivalu letos zní POD KŮŽÍ, a tak se společně dostaneme do bezprostřední blízkosti, k doteku a k intenzivnímu prožitku.

Činoherní klasiku s vynikajícími hereckými výkony nabídne v Domě kultury Poklad páteční zahajovací představení Konsent z Činoherního klubu. Představí se v něm mimo jiné záštita festivalu Marta Dancingerová, ale také Vojtěch Kotek, Elizaveta Maximová, Ondřej Rychlý nebo Sandra Černodrinská. V sobotu odpoledne se s ansámblem Činoherního klubu bude možné potkat ještě jednou. Tentokrát v mnohem intimnější atmosféře v prostoru divadelního baru Pokladu, kde proběhne čtení z povídkové knihy Marty Dancingerové NESMĚLÍ. Číst budou kolegové a kolegyně z inscenace Konsent, takže je budete moci zažít i zblízka, mimo tradiční jeviště.

Divadlo Na zábradlí v Pokladu naváže hned dvěma představeními – jednohubkou Bar, v níž může publikum nahlédnout do zákulisí a zjistit, co se děje na divadelním baru v průběhu představení. Ještě předtím ale soubor odehraje představení O Pavlovi, které vypráví o manželství spisovatele, scénáristy Pavla Juráčka a novinářky a spisovatelky Dani Horákové. V dramatizaci podle knihy, kterou napsala sama Daňa Horáková exceluje Anežka Kubátová, která za svůj herecký výkon získala Cenu divadelní kritiky i Cenu divadelních novin.

O víkendu festival potěší také rodiny s dětmi. V sobotu u DK Poklad a v neděli pak na Náměstí E. Beneše bude totiž parkovat kouzelný Moetivi Karavenem / Expedice k domovu a v něm proběhne hned několikrát denně projekt na pomezí inscenace a výtvarné instalace. Ten vezme diváky a divačky na dalekou cestu k domovu a připomene jim, že doma je možná všude tam, kde jsme my. Inscenace je vhodná pro děti od čtyř let. Na pomyslném prahu mezi divadlem a kuchyní pak stojí inscenace Jenovéfa Studia Damúza, také pro děti od šesti let, ve které pod rukami loutkářky Jany Nosálkové v ní ožívá skutečná zelenina a vzniká tak příběh plný vitamínů a tradičního loutkářství.

Zdroj: Dream Factory Ostrava, z. s.

Od neděle 26. května do čtvrtka 30. května se program z Poruby přesune do centra Ostravy a obsadí nejrůznější divadelní i nedivadelní prostory. Výjimečné herecké setkání Martina Huby a Jiřího Dvořáka nabídne v Divadle Antonína Dvořáka nedělní představení Oheň a popel Divadla Bolka Polívky. V pondělí tyto herecké matadory vystřídají Městská divadla pražská a představí černou grotesku Pan Polštář. Režisérem této inscenace je čerstvý absolvent DAMU Tomáš Ráliš, který loni slavil úspěch na Student Factory a letos zabodoval v Cenách divadelní kritiky jakožto Talent roku. Po jedenácti letech na festival znovu zavítá také pražské Divadlo Ungelt s inscenací Brácha. Milostný trojúhelník v podání Veroniky Khek Kubařové, Marka Němce a Igora Orozoviče bude nepochybně návratem, který si zaslouží vaši návštěvu. Dalším o poznání pravidelnějším navrátilcem bude i oceňovaný dramatik a režisér Tomáš Dianiška, jehož inscenace se v programu festivalu objevují pravidelně. Letos se můžete těšit na inscenace jeho domovské scény – Divadla pod Palmovkou – Žena filmového kritika, která s nadsázkou komentuje soužití jedné obyčejné ženy a jednoho výsostného intelektuála.

S mottem POD KŮŽÍ přímo souvisí inscenace Tento pokoj se nedá sníst, která se v sobotu odpoledne odehraje v zrcadlovém sále DK Poklad. Hra brněnského divadla Kam jdeš? je adaptací slovenského bestselleru, který otevřeně a bez příkras popisuje vztah dvanáctileté dívky a jejího učitele. Nerovný a manipulativní vztah trval šest let, a to i přesto, že o něm vědělo dívčino okolí. Pod kůži se vám jistě dostane také inscenace Istanbulská úmluva, s níž přijede pražské A studio Rubín a režisérka Barbara Herz. V tomto „bingu o konci světa“ tvůrčí tým divadelně zarámoval debaty, které se už několik let vedou v souvislosti s dokumentem potírajícím násilí nejen na ženách, který málokdo četl, ale vyhraněné názory na něj mají všichni. Barbara Herz se navíc zúčastní letošní nedělní festivalové besedy v Centru PANT s názvem Co máme zaryto pod kůží. V rámci slavnostního zakončení se ostravskému publiku v roli úspěšné právničky, jejíž život a víra v právní systém se zhroutí ve chvíli, kdy je sama obětí trestného činu, představí herečka Marie Štípková oceněná za tuto roli druhým místem v Cenách divadelní kritiky. Zneklidňující divadelní hru Na první pohled uvede v Divadle Petra Bezruče Švandovo divadlo.

Z divadelních sálů vás pak vyvede například projekt Slovenského národního divadla s názvem Čaute!, jež má podobu tzv. classroom play. Na Slovensku s ním tvůrčí tým objíždí střední školy a skrze divadelní jazyk upozorňuje na problematiku psychického zdraví (nejen) v období dospívání. Kompletní program festivalu včetně prodeje vstupenek najdete na webu www.dfov.cz.