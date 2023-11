Ing. Marcela Tabášková Krplová, MBA, ze spolku Madleine vtipně začala rozhovor „Víte, podle jakého vzoru se skloňuje slovo maminka? Stroj.“ Tohle je ze života.

Odpověď napověděl můj muž, když jsem se připravovala s mladším synem na přijímačky. Tohle k mému popisu naprosto stačí, snad jen, že se domnívám, že jsem jedna z mála majitelek „v ženské roli“ docela velké marketingové a eventové agentury v ČR. Představení by si zejména zasloužil celý tým Agentury Orange, který denně dokáže dělat pro klienty možné i nemožné, a to ve dne i v noci. Kromě klasických kampaní, máme skvělý grafický kreativní tým a dovolím si říct, že na eventy jsme opravdu machři. Svůj tým si vybírám podle podobných životních hodnot, tedy kladu důraz na kreativitu, komunikaci, flexibilitu a zapálení pro věc. Tak proč jich nevyužít i v jiných oblastech?

Jak je to tedy s těmi dětskými domovy?

V práci trávíte polovinu života a občas se vám i daří. Zastávám myšlenku, že úspěch se musí vracet. V roce 2003 jsme započali organizovat akce, na kterých se dětské domovy aktivně podílí, ukážou, že jsou šikovní, stejně jako všechny děti z „klasických“ rodin, a navíc vyburcují nás dospělé, pracující, abychom pomohli plnit dětské sny. Pro tento účel máme spolek Madleine, který letos v prosinci slaví 20 let. Od roku 2003 jsme zrealizovali celkem 186 akcí jak sportovních, tak kulturních a vybrali pro děti z dětských domovů v Moravskoslezském kraji přes dva miliony korun.

Jak vypadá rok oslav?

Velmi pracovně! Jak my, tak dětské domovy!

Termín 25. 9. 2023 je datem, kdy jsme spustili letošní veřejnou sbírku, v rámci, které mohou jednotlivci, firmy přispět šesti dětským domovům v MS kraji. Vše podstatné je na webu madleine.cz.

Společně vydáváme kalendář „Naděje“. Děti napsaly své příběhy, nakreslily obrázky a my jsme jim pomohli to celé dát dohromady. Nejde pochopitelně o kvalitu malby, ale o sílu příběhu, která je za tím. Tohle slovy popsat nejde, to bolí. Celý výtěžek z kalendářů poputuje do dětských domovů.

V prosinci se rozjede série 6 předvánočních benefičních koncertů v kostelích MS kraje. Část výtěžku ze vstupného jde na sbírkový transparentní účet. Letos si mohou posluchači zpříjemnit dobu Vánoc tímto repertoárem:

7. 12. 18.00 Tomáš Savka a Radka Fišarová, Orlová

11. 12. 18.00 Eva Burešová s kytaristou Kryštofem Tomečkem, host Ondřej Ruml, Ostrava

11. 12. 18.00 Leona Machálková (host Leona Gyöngyösi), Ostrava-Radvanice

12. 12. 18.00 Leona Gyöngyösi a gospelové melodie, Karviná

14. 12. 18.00 Leona Gyöngyösi a gospelové melodie, Čeladná

18. 12. 18.00 Dasha s triem Martina Kumžáka, Frýdek-Místek



Vstupenky k prodeji ZDE

Pořádáme stromy splněných přání, kde děti z jednotlivých dětských domovů mají šanci dostat na Vánoce dárky, které si přejí. Strom splněných přání bude letos pomáhat od 3. 12.-20. 12. 2023 v OC Futurum Ostrava a budeme přidávat i další obchodní centra z Ostravy a okolí.

