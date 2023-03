Úspora nákladů na stavbu rodinného domu je nyní aktuálnější než kdy jindy. Potřeba šetřit vstupuje do každé fáze výstavby. Proto začněte šetřit už při plánování a vyberte si zdarma některý z 20 moderních typových projektů od Dům jedním tahem v hodnotě 55.660 Kč. Vybrat vám pomohou virtuální prohlídky.

Patrový rodinný dům Ares - Dům jedním tahem | Foto: dumjednimtahem.cz

Proti individuálním projektům domů, jejichž cena se může snadno vyšplhat i k částkám okolo sta tisíc, jsou typové projekty ideálním řešením. Projekty od Dům jedním tahem (DJT) vycházejí z letitých zkušeností s výstavbou rodinných domů a také nejčastějších požadavků zákazníků. Jsou prověřené reálnou výstavbou a mají vyřešené detaily. Další jejich výhodou je zrychlení plánování výstavby. Prakticky okamžitě máte k dispozici podklady pro předběžné schválení stavebním úřadem a do dvou dnů také podklady pro žádost o hypotéku.

Zdroj: dumjednimtahem.cz

Nové virtuální prohlídky a tištěný katalog zdarma

Informace o jednotlivých typových projektech najdete na webu www.dumjednimtahem.cz. U většiny domů máte k dispozici také virtuální prohlídku domu, která vám pomůže si lépe představit, jak je dům uspořádán a jak jsou velké jednotlivé místnosti. Díky modernímu provedení interiérů se můžete také inspirovat pro budoucí zařízení svého domu. Pokud jste spíše katalogový typ, stačí vyplnit krátký formulář a očekávat během několika málo dnů tištěný katalog zdarma ve své schránce. Se všemi dotazy se pak můžete obrátit na obchodně-technické poradce Dům jedním tahem.

Virtuální prohlídka Ares - Dům jedním tahemZdroj: dumjednimtahem.cz

Nešetřete na kvalitě, nevyplatí se to

Při výběru svého domu byste ale ani v současnosti neměli šetřit na kvalitě. I přes lákavé prezentace různých alternativních stavebních systémů, je důležité si uvědomit, že dům by tu pro vás a další generace měl vydržet po dlouhá léta. Proto je krátkozraké uchýlit se k dočasným nebo polovičatým řešením, která za deset dvacet let nemusí mít už zdaleka takovou hodnotu, nebo být vůbec způsobilé k bydlení. Investujte do stavebního systému, který bez větších nákladů na údržbu bude sloužit i vašim dětem a vnoučatům.

Zdroj: dumjednimtahem.cz

Rychlá výstavba, skvělé vlastnosti

Domy jedním tahem se staví z velkoplošných dílců z lehkého keramického Liaporbetonu. Spojují tak ty nejlepší vlastnosti montovaných domů a dlouhověkosti keramických materiálů. Jejich výstavba je velmi rychlá. Na připravené základové desce vyroste hrubá stavba přízemního domu za pouhý 1 den. Postavit patrový dům trvá jen o den déle. Do dvou měsíců je pak hotový “dům k dokončení” se střechou, komínem a výplněmi otvorů. A do půl roku od zahájení výstavby můžete při správném naplánování dokončovacích prací bydlet. Díky minimu mokrých procesů nemusí dům vymrznout přes zimu. Keramický beton zajišťuje příjemné klima po celý rok. Díky skvělým izolačním vlastnostem není problém dosáhnout nízkoenergetického standardu.

Zdroj: Youtube

Další informace o Domech jedním tahem najdete na webu www.dumjednimtahem.

Virtuální prohlídka DJT AresZdroj: dumjednimtahem