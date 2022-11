S jedinou jízdenkou do autobusů, vlaků i MHD? A třeba na jediné čipové kartě? Tyhle nápady se ještě před lety zdály různým politikům, úředníkům i dopravcům příliš ambiciózní. Narážely na nepochopení i odpor. Ale povedlo se.

Foto: Koordinátor ODIS s.r.o.

Postupně se krůček po krůčku zrodil Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje (ODIS), na který už přes čtvrt století dohlíží Koordinátor ODIS. „Teď už snad nikdo nepochybuje o správnosti této cesty,“ věří jednatelé společnosti Koordinátor ODIS s. r. o. Aleš Stejskal a Martin Dutko. Jaké byly začátky a co dalšího je v plánu, prozradili v rozhovoru.

Jste organizátorem Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje (ODIS). Co si pod tím máme představit, co vše je vlastně náplní práce společnosti?

Společnost se zabývá veškerou ekonomickou a dopravně-inženýrskou činností potřebnou pro správnou funkci ODIS a jeho rozvoj. Celý rok sleduje a vyhodnocuje přepravní poptávku, zpracovává podněty měst a obcí, případně cestujících a připravuje zadání objednávky – jízdních řádů. Také pravidelně vyhodnocuje a následně přerozděluje tržby. Dále spravuje karetní systém ODISka i jeho mobilní verzi v aplikaci ODISapka, provozuje dopravní informační systém na více než dvou stovkách elektronických panelů umístěných na zastávkách po celém kraji, zajišťuje provoz 11 dopravních infocenter ODIS v celém kraji a provoz call centra ODIS. Už dva roky funguje také dopravní dispečink ODIS.

Jak vlastně ODIS vznikl? Vzpomenete si na jeho vznik?

Začátky integrovaného dopravního systému můžeme najít už v roce 1996. V rámci tzv. předintegrace dopravy mezi Hlučínskem a Ostravou bylo poprvé možné ve vlacích Českých drah cestovat na jízdenky Dopravního podniku Ostrava. Šlo vlastně o první skutečnou spolupráci dvou dopravců. Plnohodnotný integrovaný dopravní systém však vznikl až o rok později, 23. listopadu 1997, kdy už šlo o jednotný tarif, jednotné přepravní podmínky. Do nového ODIS byly zapojeny veškeré linky provozované DP Ostrava a vybrané autobusové linky ČSAD na Hlučínsku. V roce 1999 se připojila železnice, i tam už bylo možné používat jednotnou jízdenku pro celý ODIS. Systém se díky podpoře měst, obcí a po vzniku krajů především Moravskoslezského kraje rozvíjel. Třeba Městský dopravní podnik Opava se připojil od roku 2003. Integrovaný dopravní systém ODIS se stal bezproblémovou součástí každodenního života mnoha desítek tisíců cestujících. Ale neméně výhodný je i pro objednavatele dopravy, umožňuje jim mnohem snáz zefektivnit rozsah i využití veřejné dopravy.

Co se za těch 25 let nejvíc povedlo, na co jste nejvíc pyšní?

Nejvíce jsme hrdí na vybudování jednotného krajského karetního systému ODISka, který postupně neustále vylepšujeme a doplňujeme mobilní aplikací ODISapka s dalšími funkcemi. A vlastně můžeme být pyšní na celý systém ODIS, jehož značka se stala synonymem pro fungující a spolehlivý systém. Do nového čtvrtstoletí fungování také vstupujeme s mírně inovovaným a omlazeným logem ODIS.

A je naopak něco, v čem jsou ještě mezery, co je potřeba dohnat?

Některé novinky se bohužel daří prosazovat pomaleji, než bychom si přáli. Například možnost úhrady jízdného v režimu automatické optimalizace jízdného postupuje z více důvodů velmi pomalu. Rovněž nejsme spokojeni se stavem železniční infrastruktury, nové nebo modernizované vlaky by měly jezdit rychleji a zejména spolehlivěji.

Už přes 10 let funguje v kraji karta ODISka. Kde všude s ní lze zaplatit a kolik jich tak po kraji jezdí?

Na kartě může být zapsána dlouhodobá časová jízdenka a elektronické peníze, se kterými lze hradit jednotlivé jízdné za nejvýhodnějších podmínek. ODISka je akceptována všemi dopravci v rámci ODIS bez omezení. Zatím jich bylo vydáno přes 730 tisíc a aktuálně jich cestující používají víc než 420 tisíc. ODISka může být součástí i jiných karet, například karty studenta nebo zaměstnance Vysoké školy báňské – Technické univerzity, naopak na ODISku lze nahrát tarifní produkty Českých drah. ODISku lze plnohodnotně používat i ve Zlínském kraji v rámci Zlínské integrované dopravy a naopak na linkách ODIS lze platit zlínskou kartou ZETKA. Právě příkladná spolupráce organizátorů Moravskoslezského a Zlínského integrovaného dopravního systému je důkazem, že hranice krajů není překážkou pro cestování veřejnou dopravou.

ODISka už je i v mobilu, dá se touto aplikací plastová karta úplně nahradit?

Jejím prostřednictvím lze zakoupit jednotlivé jízdné v tarifu ODIS za stejně výhodných podmínek jako při platbě plastovou ODISkou. Od letošního září lze pilotně využívat ODISapku i pro dlouhodobé časové jízdenky, zatím jen u DP Ostrava. Od příštího roku by tato možnost měla být rozšířena na celý kraj. ODISka v mobilu nemá za cíl nahradit ODISku plastovou, ale nabídnout cestujícím možnost volby plnohodnotnou alternativou.

Už sedm let také provozujete vzdělávací projekt pro školy ODISbus. Co je jeho cílem?

Především motivovat školní mládež k používání veřejné dopravy. Využíváme k tomu hlavně ekologické a ekonomické argumenty.

Teď se potýkáme s nárůstem cen energií, jak se to dotkne cen jízdného?

Koordinátor ODIS je servisní organizací objednatelů veřejné dopravy, navrhuje ceny i strukturu tarifu. Ale o zvyšování cen jízdného rozhodují objednatelé, tj. kraje a města, a to v závislosti na možnostech financování.

Je právě zdražení energií to, co je teď pro Koordinátora ODIS nejnáročnější? Nebo jaké další výzvy jsou před vámi?

Kvůli zdražení nyní v mnohem větší míře analyzujeme vytížení jednotlivých spojů a linek a průběžně připravujeme různé varianty optimalizace provozu reagující na aktuální vývoj cen. Vedle toho pracujeme na přípravě podmínek pro provoz železniční dopravy na příštích deset let, na zdokonalování dopravního dispečinku, na přípravě poptávkové dopravy, která dosud není dostatečně legislativně ošetřena. A přivítali bychom, kdyby Havířov jako poslední město v kraji, dokončil plnou tarifní integraci své MHD do ODIS.

Zdroj: Koordinátor ODIS s.r.o.