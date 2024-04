Dvoudenní svátek swingové hudby v Týništi nad Orlicí s Vojtěchem Dykem a Hanou Holišovou.

Foto: Zadavatel

Každoročně patří v Týništi nad Orlicí první červnový víkend tradičnímu swingovému festivalu. Letos vychází na 31. 5. a 1. 6. 2024. Koná se v komorním prostředí Tyršova náměstí (v prostoru mezi kulturním domem a budovou ZUŠ). Oba dva dny začínáme v 18:00 hodin a máme pro všechny příznivce swingové hudby připraven velmi kvalitní program.

Čekají nás dva večery plné dobré swingové hudby a pohody v příjemném prostředí, občerstvení (jídlo, nápoje – nealko i alko, víno z Moravy) a doufejme i hezké počasí. Největšími hvězdami festivalu jednoznačně budou Vojtěch Dyk s Intimity s klavírem a Hana Holišová, kterou doprovodí Mladý týnišťský big band. Kompletní program najdete na webových stránkách Kulturního centra – kc.tyniste.cz.

Vstupenky si můžete kupovat i on-line na webových stránkách Kulturního centra (kc.tyniste.cz). Do 30. 5. 2024 máte možnost zajistit si v předprodeji cenově zvýhodněné vstupenky, a to dvoudenní i na jednotlivé dny. Ceny jsou na dnešní dobu opravdu „symbolické“, a to hlavně díky přízni Města Týniště nad Orlicí, Královéhradeckého kraje a mnoha sponzorů, na prvním místě generálního sponzora akce – INGTOP, s.r.o. a INGTOP METAL, s.r.o. Všem moc děkujeme.

Těšíme se na vás.

Dana Dobešová

Zdroj: Zadavatel