Být bez telefonu je dnes skoro jako být bez ruky. Kdy tedy (ne)dává smysl jeho koupě na splátky?

Foto: Hello Bank

Spoléháme na něj nejen kvůli volání a psaní, ale i kvůli e-mailům, sociálním sítím, pracovním nástrojům, hrám nebo ryze praktickým věcem, jako jsou jízdenky na MHD nebo placení parkovného. Když nám pak vypoví službu, přemýšlíme, jak co nejrychleji zjednat nápravu. A pokud je oprava passé, nezbývá než se zamyslet nad nákupem nového.

Pokud neřešíte každou korunu a máte slušnou finanční rezervu, nejspíš nebudete dumat dlouho. Prostě v obchodě nebo e-shopu sáhnete po telefonu, který se vám zamlouvá, a je po problému.

Takhle jednoduché to ale nebývá vždycky. Ne každá domácnost má rezervu na nečekané výdaje – v lednu 2023 taková rezerva chyběla 31 % českých domácností. Pak tedy mnohdy nezbývá nic jiného, než vsadit na půjčku nebo nákup na splátky. Jsou ale i jiné situace, kdy takovýto způsob pořízení nového telefonu dává smysl a nemusíte z něj mít špatné svědomí.

Kdy si pořídit telefon na splátky a nemít z toho výčitky

Existují tři situace, kdy má smysl koupit si telefon na splátky:

Když ten starý už nefunguje a jeho oprava se nevyplatí. To se stává, zvlášť když máte starší model. Než začnete zběsile lovit mezi top telefony nejnovější generace, uvědomte si, s čím jste si vystačili dosud – nebo kolik funkcí z těch, které váš dosavadní telefon nabízel, jste využívali. A jestli by vám takový standard náhodou nemohl stačit i na další roky. Proč utrácet desetitisíce, když dost dobře využitelný dotykový telefon pořídíte už od 2 000 Kč?

Když se bez něj nehnete v práci. Volají vám kolegové, klienti, šéf… A takovou komunikaci odbýt nemůžete. Pokud navíc máte v telefonu programy, na nichž vykonáváte práci třeba polovinu času, máte pomyslnou zelenou. Zainvestujte do nového kvalitního a spolehlivého modelu, ale tak, aby vás splátky nebudily ze snů.

Volají vám kolegové, klienti, šéf… A takovou komunikaci odbýt nemůžete. Pokud navíc máte v telefonu programy, na nichž vykonáváte práci třeba polovinu času, máte pomyslnou zelenou. Zainvestujte do nového kvalitního a spolehlivého modelu, ale tak, aby vás splátky nebudily ze snů. Když ho po vás někdo využije. Děti nebo senioři v rodině – to jsou skupiny, které skutečně nemusí mít „nabušené“ mobily s ohromným výkonem ani s prakticky nevyčerpatelnou pamětí. Pokud vaše dítko touží po telefonu, jako je váš, a uznáte za vhodné, aby ho mělo, porozhlédněte se po novém telefonu na splátky pro sebe. Spokojené budou obě strany.

Podle České bankovní asociace mají s půjčkami zkušenost tři čtvrtiny Čechů. Nejvíc si půjčují na dopravní prostředky (30 %), potom na rekonstrukci bydlení (27 %). Na třetí příčce je spotřební elektronika, kam patří třeba notebooky, počítače nebo právě telefony (26 %).

Zdroj: Hello Bank

Popisek: Pokud si nemůžete finančně příliš vyskakovat, sáhněte po některém z levnějších modelů. Pro použití základních funkcí a aplikací určitě postačí.

Kdy není telefon na splátky nejlepší nápad

V životě jsou běžné i situace, kdy si kupujeme to, co nepotřebujeme. Dokud se kvůli tomu nezadlužujeme, ještě to jde. Jakmile ale máme potřebu brát si na splátky věci, které pro nás nejsou nezbytné, nastupujeme na cestu do finančních pekel. Kdy byste se do půjčky rozhodně neměli vrhat?

Když si chcete udělat radost, přestože váš telefon ještě dobře funguje. Pokud na nový telefon nemáte dost vlastních peněz, budete z něj opravdu mít radost? Zbytečné zadlužení může rychle přebít všechny ty vychytávky, které sice byly inzerované, ale které zároveň možná laickým okem ani nepoznáte.

Pokud na nový telefon nemáte dost vlastních peněz, budete z něj opravdu mít radost? Zbytečné zadlužení může rychle přebít všechny ty vychytávky, které sice byly inzerované, ale které zároveň možná laickým okem ani nepoznáte. Když se váš telefon rozbil, ale dá se výhodně opravit. Než se začnete upínat k novému modelu, poptejte se v servisech, kolik by stála oprava toho rozbitého nešťastníka. Pokud se vyplatí, nechte si ho opravit.

Než se začnete upínat k novému modelu, poptejte se v servisech, kolik by stála oprava toho rozbitého nešťastníka. Pokud se vyplatí, nechte si ho opravit. Když chcete být za hvězdu. Všichni se občas rádi pochlubíme tím, co jsme si mohli dopřát. To je v pořádku. Tedy za předpokladu, že se kvůli tomu neupíšeme k půjčce.

Půjčka není zlo. Musí ale být promyšlená

Vzít si půjčku nebo pořídit elektroniku na splátky není nic špatného. Každému zadlužování by ale mělo předcházet zhodnocení konkrétní situace. Zkuste si odpovědět na otázky: Opravdu to potřebuji? Nevydržím se svým starým telefonem, než si našetřím na nový? Který model mi bude stačit, abych se nezadlužil/a zbytečně moc? Budu moci řádně splácet, aniž by mě to dostávalo do finančních potíží?

Teprve když dojdete k závěru, že je pro vás telefon na splátky absolutní nutností, pusťte se do jeho výběru.