V období krize mnoho spotřebitelů hledá jistotu a způsoby, jak ochránit své úspory. Zatímco někteří se snaží hlavně šetřit, investoři vědí, že inflace tyto peníze rychle znehodnotí. Proto zkoumají další možnosti, které by jim mohly přinést zisk. A jednou z nich může být investování do drahých kovů.

Každý investor se poohlíží po vhodném aktivu, které mu v budoucnosti přinese ekonomický prospěch. Tady jsou tři důvody, proč investovat právě do zlata.

Cena zlata je aktuálně na historických maximech

Do letošního roku vstoupilo zlato na býčí vlně, což potvrzují aktuální data. Ve druhém dubnovém týdnu vystoupalo zlato na novou rekordní hodnotu přes 2 363 USD / Oz (Oz = trojská unce, tedy 31,1g). V korunovém vyjádření je na tom ještě lépe a to díky slabší koruně. Zlato započalo rok 2024 na hodnotě cca 46 200 Kč / Oz a v době rekordní hodnoty atakovalo hranici 55 000 Kč / Oz. To znamená, že od začátku roku si připsalo 19 %.

Žlutý kov jako ochrana proti inflaci

Zatímco zlato je schopno zachovat bohatství po stovky generací, o papírových penězích toto říct nelze. Investice do něj tedy může sloužit jako vhodná ochrana majetku proti znehodnocení. Také centrální banky nakupují zlato, které používají jako efektivní nástroj proti inflaci. Nejdůležitějším úkolem je zajistit cenovou stabilitu jejich národní měny a zároveň zabránit kolapsu bankovního systému.

Krizová období, hnací motor pro růst ceny zlata

Investování do zlata se proto zdá jako strategický krok. Válka na Ukrajině a Blízkém východě, ekonomické nejistoty, politické napětí, kolapsy měn a poklesy akciových trhů, v těžších dobách slouží žlutý kov jako bezpečný přístav. V důsledku těchto událostí, které naznačují globální nejistotu, hodnota zlata nabírá na síle.

Kde koupit investiční zlato?

Investiční zlato můžete nakoupit v mincovnách, v autorizovaných obchodech nebo e-shopech. Společnost Zlaťáky.cz, která je mimo jiné partnerem ČNB, nabízí stovky zlatých mincí nebo slitků pro investiční účely. Cena těchto kousků se liší podle gramáže, ale také jejich vzácnosti – zde svou roli může hrát stáří mince, motiv nebo počet vyražených kusů. Správný výběr vás v budoucnu odmění příjemným zhodnocením.

Tento materiál vznikl pouze pro marketingové a informační účely. Nejedná se o investiční doporučení ani nabídku ke koupi nebo prodeji jakéhokoli investičního nástroje. U investic je však dobré mít vždy na paměti, že jejich historická výkonnost není ukazatelem ani zárukou výkonnosti v budoucnu. Hodnota investic může klesat i stoupat a návratnost investic není zaručena.