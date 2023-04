Váš pivovar letos vstoupí do desátého roku vaření piva - na co jsi za tu dobu opravdu pyšný/ hrdý?

Petr Hauskrecht. | Foto: Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.

Musím říci, že mé povaze není příliš dáno, být na něco pyšný. Vždy jsem měl velmi vysoké nároky jak na sebe, tak na své spolupracovníky a dobré výsledky pro mne byly a jsou spíše standardní, než aby představovaly něco, čím je třeba se chlubit. Nicméně je jedna věc, která zdaleka automatická není a tím méně dnes a tou je skvělý team.

Náš tým.Zdroj: Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.

Takže jestli jsem na něco opravdu hrdý, tak je to parta lidí, kterou se nám podařilo v našem malém pivovárku dát dohromady. Mohu s čistým srdcem prohlásit, že po téměr devíti letech fugování šlape náš pivovar jako přesně nastavený stroj, kde každý ví, co má na starosti a co se od něj čeká a to nejen směrem dovnitř ale i navenek, směrem k našim zákazníkům. Nejednou se nám stalo, že po našich zaměstnancích sáhl velký pivovar – i to je pro mne určitým zadostiučiněním, že mí kolegové u nás dostávají dobrou školu a uplatní se i v řádově větších pivovarských provozech.

A co technologická část výroby – máte tam něco nového?

Vloni jsme zprovoznili stanici na jímání kvasného kysličníku uhličitého, který by jinak unikal do ovzduší. Daří se nám tak snižovat naši uhlíkovou stopu a tím i zátěž našeho pivovaru pro brněnské životní prostředí a zároveň jsme jedni z prvních malých nezávislých pivovarů, kteří tuto technologii zavedli. Zabili jsme však více much jednou ranou – CO2 zároveň potřebujeme především pro kvalitní stáčení našeho piva a tak namísto průmyslově vyráběného a draze nakupovaného používáme plyn vlastní, který naše pivo vyprodukovalo během kvašení.

Správně natočený krýgl.Zdroj: Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.

Zavedli jste nový interaktivní projekt pro veřejnost – Den sládkem – co to je?

Parní pivovar Hauskrecht je otevřený všem a rádi každému ukážeme, jak se originální Hauskrechtovo pivo vaří. Náš zkušený sládek se Sládkovi na jeden den věnuje opravdu po celý den, poví mu, co má dělat a proč: nejdříve si vyzkouší šrotování sladu, přípravu varny, vystírku, rmutování, scezování a na závěr chmelovar, dále měření parametrů sladinky, chlazení mladiny až po spílání do kvasných tanků, zažije pravou stravu našich sládků a domů si kromě dárků odnese i překrásný certifikát. Zhruba za měsíc z vlastnoručně uvařeného dozrálého piva pak dostane 30ti litrový soudek a 10 lahví se svým portrétem na etiketě, v místech, kde je jinak každý zvyklý na obličej můj.