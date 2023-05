Co je to Brewhouse Shop a kde se nachází?

ilustrační foto | Foto: Brněnská pivovarnická společnost

1. Co je to Brewhouse Shop a kde se nachází?

Brewhouse Shop je název naší pivovarské prodejny, kterou najdete téměř na varně – odtud i název. Říkám téměř, protože z našeho obchůdku, který se nachází přímo v rohu stáčírny, je na varnu vidět. Jsme velice rádi, že za těch skoro 10 let, co na Porážce působíme, si nás zákazníci našli. V naší prodejně je totiž nejširší sortiment našeho piva jak v lahvích, tak v PET i sudech a to vždy zaručeně nejčerstvější v celém Brně (asi nemusím zdůrazňovat, že o čerstvost jde v případě nefiltrovaného, nepasterizovaného piva především). Výčepní zařízení sice nepůjčujeme, ale nabízíme sudové pivo v sudech čtyřech velikostí, velké i malé PET láhve, skleněné a dárkové lahve vč. oblíbené dvoulitrovky a samozřejmě naše ikonické prohlídky pivovaru, dárkové poukázky na pivo nebo třeba super zážitek - Den sládkem. Otevřeno máme každý všední den a od jara do podzimu i v sobotu. Zákazníkům se u nás osobně věnují lidé na svém místě pivně vzdělaní odborníci, kteří charakteristiku každého piva nejen vysvětlí, ale pomůžou vybrat i vhodný dárek, o něž je u nás velký zájem především před Vánoci. Vězte, že současné výkopové práce v naší ulici nemají na provoz Brewhouse shopu vliv – jedeme naplno!

Brewhouse shopZdroj: Brněnská pivovarnická společnost

2. Zmínil jsi prohlídky – jak taková prohlídka Parního pivovaru Hauskrecht probíhá?

Standardně provádíme dvakrát týdně: v úterý a ve čtvrtek od 17,00 asi patnácti členné skupinky. Přihlásit se může každý jednotlivě, děláme ale často i firemní prohlídky a tam jsme termínově flexibilní – právě nedávno se u nás konalo zasedání vedení Městského divadla Brno spolu s prohlídkou, umělci velmi dobře kvitovanou. Začínáme na Šalandě – malém muzeu pivovarnictví a pohostinství - filmem a krátkou degustací. Po té následuje varna, spilka, ležácké oddělení a stáčírna, přičemž během prohlídky, která celkem trvá asi dvě hodiny a stojí 240,- Kč je dost času na dotazy. Kromě nevšedního zážitku a představy, jak se řemeslné pivo vaří, si návštěvníci odnesou i speciální limitovanou sklenici, kterou nelze nikde na světě koupit – dostanou ji jen účastníci naší exkurze. Není to pravidlem, ale čas od času dělám prohlídky osobně, abych se dozvěděl co naše konzumenty trápí a zajímá, popřípadě jaké pivo by si přáli uvařit.

VarnaZdroj: Brněnská pivovarnická společnost

3. Jako správní Brňáci se prý angažujete v podpoře neziskových oranizací.....?

Dobročinná aktivita by měla být pro každého samozřejmostí a nerad bych se tu s ní chlubil, nicméně o některých věcech je třeba otevřeně hovořit, aby si všichni uvědomili, že v Brně je spousta možností, jak někomu pomoci. Kromě naší již déletrvající podpory MDB bych rád zmínil především Centrum Kociánka, které se (zjednodušeně řečeno) stará o děti i dospělé se zdravotním handicapem. My jsme se vloni rozhodli podporovat jejich Nadační fond deseti haléři z každého prodaného piva. Pomáháme tak vlastně milovníkům našeho piva pomáhat dobré věci, aniž by museli podniknout cokoliv jiného, než si naše pivo koupit – ostatní už zařídíme za ně. Na každé naší etiketě tak najdou malé logo – POMÁHÁME-POMÁHÁTE!

Klienti Kociánky pomáhají česat chmelZdroj: Brněnská pivovarnická společnost