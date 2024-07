Dva dny sportu a hudby v Jiříkově ve dnech 2.–3. 8. 2024 v krásném prostředí a rodinné atmosféře.

Hudební festival v Jiříkově slaví 30. ročník | Foto: HT Agentura s.r.o.

Už se to blíží! Houmrův triatlon a Houmrův hudební festival v Jiříkově slaví 30. ročník. Tato tradiční a oblíbená sportovně kulturní událost se koná v Jiříkově na severu Čech a nabízí dva dny závodů a hudebního festivalu pro děti i dospělé. V tomto článku se dozvíte více o kategoriích závodů, startovních časech, cenách, registrace a kapelách, které vystoupí na doprovodném hudebním festivalu. Těšit se můžete na MIG 21, Visací Zámek, Wohnout, Dr. Vykape, Post-it, Ilegální Bobr, Michala Horáka s kapelou, Tribute Olympic, Těla, Vltavu, Kabát Revival a skvělé moderátory DJ Aleše Matouška a Standu Bartůška, kteří vás budou oběma dny provázet.

Dětský triatlon

Dětské závody jsou neodmyslitelnou součástí Houmrova triatlonu. Letos je opět připraven samostatný den pro děti, na který se mohou těšit všechny děti od nejmenších až do čtrnácti let. Ti nejmenší si vyzkouší běh, ti větší duatlon, tedy běh a jízdu na kole a jedenáctiletí a starší si vyzkouší kompletní triatlon, včetně plavání.

Závod pro dospělé

Pro dospělé soutěžící jsou připraveny sportovní disciplíny na tratích ve třech úrovních náročnosti. Plavci, běžci a cyklisté si tak mohou vybrat trať hobby, klasik či sport. Závodit je možné absolvovat i ve štafetách, a to v jakémkoli složení z hlediska věku i pohlaví.

Doprovodný program

Kromě sportovních závodů se můžete těšit i na bohatý doprovodný program. Po ukončení závodů vás čeká slavnostní vyhlášení ve stylu světových triatlonových závodů, mnoho stánků s výborným jídlem a skvělými nápoji, a hlavně hudební festival s náplní pro celou rodinu.

Registrace a ceny

Registrace na Houmrův triatlon je již otevřena. Ceny se liší podle kategorie závodu a termínu registrace. Podrobné informace o cenách a registraci naleznete na webových stránkách triatlonu www.htriatlon.cz.

Kapely na festivalu

Na festivalu, který se koná v obou dnech, tedy jak po skončení dětských závodů v pátek, tak po skončení sobotních závodů se můžete těšit na kapely MIG 21, Visací Zámek, Wohnout, Dr. Vykape, Post-it, Ilegální Bobr, Michal Horák s kapelou, Tribute Olympic, Těla, Vltava a Kabát Revival.

Zdroj: HT Agentura s.r.o.

Rozhovor se spoluzakladatelem a presidentem závodu a hudebního festivalu, panem Vladislavem Dykastem

Můžete nám, prosím, říci něco o historii Houmrova triatlonu a Houmrova hudebního festivalu?

Houmrův triatlon vymyslel táta. Když doma řekl, uděláme triatlon, většina nevěděla, co přesně to je… A s postupem let, kdy už jsme znali úžasnou kombinaci tří sportů, netušili jsme, co všechno budou znamenat další léta a kolik jich vlastně bude… A nakonec se z triatlonu na naší zahradě stala akce, která slaví třicáté narozeniny.

Co dělá Houmrův triatlon a Houmrův hudební festival tak výjimečným?

Srdce. Síla vůle. Naše rodina (každý, kdo se postaví na start, je náš…). Jiříkov.

Jaké disciplíny zahrnuje hlavní závod v rámci Houmrova triatlonu?

Plavání. Kolo. Běh.

Kdy se koná hlavní závod v rámci Houmrova triatlonu?

Hlavní závod startuje hned po slavnostním zahájení v sobotu 3. 8. 2024!

Je možné se v areálu Houmrova triatlonu a Houmrfestu ubytovat ve stanu?

Stanové městečko s toaletami a sprchou je free pro všechny zájemce.

Bude v rámci Houmrova triatlonu probíhat závod na kole i v terénu?

Pouze trať HOBBY pojede na horských kolech. U tratí KLASIK a SPORT doporučujeme kolo silniční.

Je nutné se předem registrovat na dětské závody v rámci Houmrova triatlonu?

Je to vždy lepší a ještě se to vyplatí (cena, číslo se jménem, méně starostí na místě,…).

Registrace na www.sportt.cz

Koná se v rámci Houmrova triatlonu závod štafet?

Ano. Na tratích KLASIK a SPORT jsou i štafetové závody (2 či 3 členové dle libosti). Už nyní je přihlášeno 14 týmů.

Kdo vystoupí na hlavním pódiu v rámci Houmrova hudebního festivalu 2024?

Letos to bude nejnadupanější fesťák. V pátek se těšíme se na Post-it, Dr. Vykape, Wohnout, Visací zámek a v sobotu pak na MIG 21, Michala Horáka s kapelou, Vltavu, Těla a mnohé další.

Jaká je cena startovného pro hlavní závod v termínu červenec – srpen 2024 pro jednotlivce?

Cenu 150 Kč už bohužel nestihnete… Nyní je 799 Kč. Na příští rok doporučujeme neváhat!

Mohou si návštěvníci zakoupit vstupenky na Houmrův hudební festival i na místě v den konání akce?

Ano. Určitě i v místě. Stále však běží předprodej na www.ticketstream.cz i s akčními cenami například akcí 1+1 zdarma za 299 Kč. Neváhejte!

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Už máme potvrzenou kapelu na příští ročník. A bude to pecka!! Oznámíme jí 3.8.2024 a spustíme prodej vstupenek za nejlepší cenu.

Můžeme se těšit na pokračování této jedinečné a tradiční akce?

Jak řekl kamarád Petr Čtvrtníček, který samozřejmě také do Jiříkova dorazí: „Houmr dycky byl, dycky je a dycky bude!“

Registrace – ZDE –

Více informací o Houmrově triatlonu naleznete na webových stránkách www.htriatlon.cz, facebookovém profilu Houmrův triatlon a HoumrFest Jiříkov a instagramovém profilu @jdidotriatlonu.