Země Živitelka je právem označována jako jeden z největších zemědělských veletrhů v Evropě, a ani letos tomu nebylo jinak. Agrofert, jako jedna z klíčových společností v tomto odvětví, zde v letošním roce získala značnou pozornost. A právě na tomto místě, v příjemném prostředí a pod význačným sloganem „30 let k poctivému řemeslu“ jsme měli tu příležitost, potkat se s personálními manažery společností, pro které význam slova řemeslo stále znamená ono příslovečné „zlaté dno“ i v době, kdy se svět rychle mění a ke slovu se dostávají roboti a umělá inteligence.

Foto: AGROFERT, a.s.

V současné době jsou však i tradiční řemesla nucena jít s dobou. Toto téma jsme probírali s personálními řediteli a manažery společností Agrofert, Vodňanská drůbež, Penam, Cerea, Agrotec a Primagra.

Co pro vás v dnešní době znamená pojem tradiční řemeslo?

Daniel Rubeš

Personální ředitel ve společnosti Agrofert:

Tradiční řemesla jsou stále nepostradatelná a mají své místo v moderním světě. Jsou základem pro zemědělství, strojírenství a samozřejmě i pro potravinářský průmysl. Tradice byla, je a bude základním, dovolím si říci, pokladem našich potravinářských výrob. Větší část z nich je stále založena na řemeslném umu těch, kteří svoji profesi vykonávají řadu let. Svoje znalosti a dovednosti předávají dál. Není to samozřejmě pouze a jen o rukodělném umu, ale je to o chutích, dlouholetých technologických znalostech a řadě dalších schopností a dovedností jednotlivců. O kterých řemeslech se bavíme? Pro potravináře jsou klíčoví pekaři, mlynáři, řezníci a mlékaři. Pokud se podíváme na řemesla, která odkloníme od potravinářských výrob, tak se domnívám, že se všichni bez rozdílu segmentů shodneme na jednom jediném a naprosto klíčovém řemeslu, které je zároveň nedostatkové a všichni um těchto lidí potřebují, jedná se o elektrikáře.

Milada Bejvlová

Personální ředitelka ve společnosti Vodňanská drůbež:

Tradiční řemesla mají dlouhou historii a kulturu. Jsou součástí našeho dědictví, a proto bychom je měli ctít. Dříve, když byl někdo řemeslníkem, tak už to samotné znamenalo mít „nějaký status“. Být dobrým řemeslníkem se samozřejmě nestalo jen tak! Takový člověk se musel vyučit, následně získával zkušenosti u svého mistra a nějakou dobu získávat praxi a vše, co se naučil, předával dál. Být skutečným řemeslníkem ve svém řemeslu byla určitá forma jistoty obživy, protože to, co se takový člověk naučil, mu již nikdy nikdo nemohl vzít. Tuto úctu k řemeslu bohužel v dnešní době ztrácíme.

Ondřej Vít

Personální ředitel ve společnosti Agrotec:

Již ze samotného označení „tradiční“ řemesla je zřejmé, že tato řemesla mají své nezastupitelné místo na trhu práce. Jinými slovy, jakkoli může jít automatizace kupředu, vždy bude potřeba lidská práce, lidský faktor, který ve větší či menší míře řemeslo vykoná. Kvalitní automechanik či opravář zemědělských strojů je pro nás pokladem, který musíme – nadneseně řečeno – skutečně hýčkat.

Automatizace, robotizace, umělá inteligence to jsou pro vás jen pojmy, nebo i skutečnost?

Daniel Rubeš

Personální ředitel ve společnosti Agrofert:

Samozřejmě že skutečnost a ne malá! Do technologií, automatizací a inovací každoročně naše společnosti investují. Například v roce 2022 jsme investovali 10,3 miliardy Kč.

Cílem je v maximální možné míře nahradit lidskou namáhavou a monotónní práci. Ale um pekaře, mlynáře, řezníka, uzenáře, mlékaře, automechanika či elektrikáře prostě nikdy plně automatizací nenahradíte. Jistě, řada činností nahradit půjde, ale klasicky upečenou vánočku, takovou tu, co si na ní chcete skutečně pochutnat, jinak než v ruce neuděláte.

Milada Bejvlová

Personální ředitelka ve společnosti Vodňanská drůbež:

Pokud máte výrobky, u kterých záleží na výsledné chuti, robot sice za vás velký kus práce udělá, odváží přesné poměry surovin, nastaví technologický proces, ale ta konečná chuť výrobku, tak ta, je vždy na člověku. To bez lidského know-how to nejde a nikdy nepůjde.

Ivana Middleton

Personální ředitelka ve společnosti Penam:

I v našich v pekárnách se snažíme o maximální automatizaci řady výrob a procesů a neustále se posouváme v inovaci našich provozů dále. Co je ale pro nás velmi zásadní oblast a kterou řešíme jako většina nepřetržitých provozů, tak to je práce v noci. Bez té se bohužel v pekařině nikdy neobjedete. Čerstvý rohlík chcete mít ráno, on se musí začít péct večer a ráno už je na vašem stole. Právě v tomto místě může hrát umělá inteligence a inovace velkou roli.

Ondřej Vít

Personální ředitel ve společnosti Agrotec:

Automatizace, elektronizace, nové technologie, to jsou výzvy, kterým čelíme. Osobně se domnívám, že bychom měli v co největší míře tyto výzvy využívat, resp. zdolávat, ale také si uvědomit, že tradiční řemesla určitě nenahradí a že pořád budou potřeba zlaté české ruce a k nim hlava.

Jak to je u vás v zemědělství?

Marian Petrek

Personální ředitel ve společnosti Cerea:

My se převáženě potýkáme hlavně s generačním problémem. Zemědělci jsou srdcaři, kteří v našich společnostech pracují prakticky celý život. Ale i oni stárnou a musíme se dívat dál a zaujímat mladé lidi, mladou generaci.

Lucie Jindřichová

Personální manažerka ve společnosti Primagra:

Na druhou stranu je třeba říci, že se zemědělský svět za poslední dobu velmi posunul. Máme super moderní kravíny, někde už i robotické dojírny. Já sama jsem si před lety vůbec neuměla představit, že může existovat kravín, kde vůbec není žádná lidská obsluha, vše je řízeno automaty a funguje to. Ano, i tyto kravíny už i u nás jsou a je pravda, že kráva je ve svém přirozeném prostředí daleko klidnější a její výtěžnost je daleko vyšší a nám odpadly velké problémy s hledáním dojiček do kravína, které v podstatě na trhu práce neexistují. A nejen to, třeba traktory jsou právě tím lákadlem, které může mladé lidi zaujmout. Ono řídit takovou mašinu, co stojí od 9 milionů korun výš, našlapanou moderními technologiemi, tak to samo o sobě už je dobrý tah! A víte která část našich sociálních sítí je nejčtenější? No právě ta, kde jsou prezentovány moderní technologie a traktory a paradoxně jí sledují převážně mladí.

Máte tedy recept, jak nalákat mladé lidi, aby se zajímali v této moderní době o tradiční řemesla?

Ivana Middleton

Personální ředitelka ve společnosti Penam:

Kdybychom ten recept měli, tak bude asi tajnou ingrediencí naší personální práce. To byl samozřejmě vtip, protože toho, co všichni děláme a shodneme se na tom zde všichni, tak toho je opravdu obrovská spousta. Jako samozřejmost je spolupráce všech společností koncernu s učilišti a všemi středními potravinářskými, chemickými, zemědělskými, ale i průmyslovými školami v celé republice. Poskytujeme vše od praxí, stáží, exkurzí, poradenství, ukázkových výukových hodin až po stipendia a řadu a řadu dalších aktivit. Naším cílem je samozřejmě obnovit prestiž a hrdost spojenou s těmito řemesly a ukázat, že lidé, kteří řemeslo umí, mají obrovskou možnost se v relativně krátké době zapracovat na základních pozicích a dále získávat velmi dobré finanční ohodnocení a s ním spojenou stabilitu a jistotu zaměstnání. Pokud bychom zde měli vyjmenovat vše, co se školami podnikáme, tak to je přinejmenším na samostatné vydání této přílohy.

Jedna věc jsou skvělí zaměstnanci, druhá pak peníze. Jak jste na tom ve společnostech se mzdovou politikou?

Daniel Rubeš

Personální ředitel ve společnosti Agrofert:

Peníze jsou jednou z důležitých složek spokojenosti zaměstnanců. V Agrofertu si zakládáme na férové mzdové politice. Průměrná mzda v našem koncernu byla na konci roku 2022 o 800Kč vyšší než průměrná mzda v České republice podle údajů ČSÚ. Všichni v našich společnostech velmi dobře vědí, že když své lidi dobře nezaplatí, tak jim do práce nepřijdou. Uvědomujeme si, že mzda je mnohdy na prvním místě, můžete dát tři stránky benefitů, ty jsou ale až sekundární. Primární je, za kolik budou lidé ochotni danou pozici vykonávat.

Jak tedy zvýšit prestiž a zájem o řemesla?



Daniel Rubeš

Personální ředitel ve společnosti Agrofert:

Tím prvním krokem je říci veřejnosti, že firmy, kde jsou řemeslníci potřební, stále existují, že jsou skvělé, že je v nich dobré pracovní prostředí a hlavně, že tam dobře a pravidelně platí mzdu, je tam dobrá firemní kultura, fajn benefity a řada dalších výhod. K tomu, jak tuto informaci veřejnosti říci, jsou dobrá média, sociální sítě, výstavy, HR aktivity na školách, a to je jen střípek toho, co děláme. V našich firmách pracují lidé v průměru jedenáct a půl let, což svědčí o tom, že u nás prostě špatně není.

Ondřej Vít

Personální ředitel ve společnosti Agrotec:

Osvědčuje se nám, být takzvaně u toho, když se mladí lidé rozhodují, jakou cestou se vydají. Tedy jakou školu si vyberou a v ten moment ukázat, jaké je to u nás, co zažijí. Může jít o exkurzi, praktickou výuku, akci, kterou pravidelně pořádáme. Jestli je to správný recept, nevíme. Zatím jsme však na lepší nepřišli.

Ivana Middleton

Personální ředitelka ve společnosti Penam:

Nám dobře fungují krátká videa a celková komunikace na sociálních sítích. Neméně důležitá je také spolupráce s rodiči, protože jsou to právem oni, kdo pomáhají dětem se rozhodnout, kam dál směřovat.

Lucie Jindřichová

Personální manažerka ve společnosti Primagra:

Osobně se domnívám, že změna by měla přijít také i ze strany učňovského školství. Studenti by měli mít více praxe a větší exkurz do praktického života na rozdíl od memorování učiva.

Marian Petrek

Personální ředitel ve společnosti Cerea:

Nám se osvědčilo oslovovat již žáky na základních školách. Je třeba stále už i malým dětem na drobných příkladech ukazovat, že zemědělství je atraktivní obor, bez kterého se naše společnost a ani oni sami neobejdou.

