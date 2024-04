30. Slavnosti chřestu a vína, 17.–19. května 2024 v Ivančicích

Chřest je oblíbená a vynikající zelenina, která je s Ivančicemi spjatá už více než století. Na ivančickém chřestu si pochutnávala císařovna Sissi, a v květnu se již potřicáté můžete přesvědčit, proč tomu tak bylo.

Slavnosti chřestu a vína | Foto: Kulturní a informační centrum Ivančice

Vybraná menu regionálních restaurací ukážou chřest v nejrůznějších úpravách, nasnoubený s vybranými víny lokálních vinařů. Vše propojené kuchařskými show, duely vína a jídla a nabitým doprovodným programem na Slavnostech chřestu a vína v Ivančicích.

Víte, jakými různými způsoby se dá chřest upravit? Vařit, péct, grilovat, smažit, gratinovat, dá se servírovat do klasičtější slané varianty, nebo méně známé, ale o nic méně chutné podoby nasladko – to je jen malý výčet toho, co nabídnou Slavnosti chřestu a vína. Čerstvý chřest si navíc můžete přímo na místě koupit a doma se hned pustit do vaření.

Slavnosti chřestu a vína nabídnou kromě uspokojení chuťových buněk i další výjimečné zážitky. Inspiraci do kuchyně přinesou v letošním ročníku Petr Stupka a Roman Paulus, duely vína a jídla provede známý moravský vinař a mezinárodní degustátor Pavel Chrást.

V pátek v 11 hodin odstartuje celý program skvělý revival Olympic Tribute Brno, pak už bude pódium patřit zejména místním školám a spolkům. V sobotu nás čekají takové pecky jako Václav Noid Bárta s kapelou Bek Bek Clan, rockově rozezní náměstí Alband s legendou J. A. Kronkem, v rytmu funku si můžete užít oběd s kapelou LOL, večerní hodiny pak budou patřit kapele Stone. V neděli dopoledne si na své přijdou hlavně děti se slovenskými hvězdami Smejkem a Tanculienkou. Ty v poledne vystřídá česká gealic-rocková kapela Claymore and Claymore Ladies, následovaná popovou kapelou Botox. Program na hlavním pódiu zakončí naše srdeční záležitost, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

Malí návštěvníci se mohou v sobotu i v neděli těšit na několik divadelních představení Divadla 100 opic a divadla To jsem já, spoustu zábavy si užijí také na historických atrakcích – to vše na nádvoří radnice. Nadupaný program si pro děti i dospělé připravilo Kino Réna Ivančice. Kdo bude chtít na chvíli uniknout mumraji na náměstí, může navštívit Památník Alfonse Muchy s expozicí Vladimíra Menšíka a výstavou Alfonse Muchy, nebo se třeba podívat na celé Slavnosti i do širokého okolí z věže ivančického kostela. Slavnosti chřestu a vínaZdroj: Kulturní a informační centrum Ivančice

Gastronomický a kulturní zážitek budou moci návštěvníci doplnit zakoupením výrobků od prodejců na řemeslném a potravinovém trhu. Všem také doporučujeme nenechat si ujít nedělní jízdu parním vlakem z ivančického hlavního nádraží, přes Moravské Bránice, Silůvky a Střelice až do Brna – a samozřejmě zpět.

30. Slavnosti chřestu a vína, 17.–19. května 2024 v Ivančicích

Kdy: 17.-19. května 2024

Kde: Ivančice

web: www.slavnostichrestuavina.cz

