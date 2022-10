Organizace občanské společnosti z celé Evropy budou diskutovat o obchodní politice EU v kontextu stále nejistějšího hospodářského a geopolitického kontextu. Jaké jsou výzvy, jaké jsou priority a jaká je za takových okolností role agendy obchodu založeného na otevřených pravidlech?

O čem se bude diskutovat

Dne 31. října 2022 budou výkonný viceprezident Evropské komise Valdis Dombrovskis a ministr průmyslu a obchodu České republiky Jozef Síkela diskutovat s občanskou společností o těchto otázkách, podělí se o své názory na probíhající vývoj v obchodní politice EU a vyslechnou různé postoje účastníků.

Akci pořádanou v hotelu Corinthia v Praze bude moderovat redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska.

Agenda:

14:45 - 15:00 Uvítání, káva

15:00 - 15:40 Úvod, úvodní poznámky

15:40 - 16:40 Moderovaná diskuse s účastníky

16:40 - 16:45 Závěrečné poznámky

Delegátům bude k dispozici živé audio tlumočení do angličtiny, češtiny, němčiny a francouzštiny.

Novináři, kteří chtějí diskusi sledovat, se mohou připojit a poslouchat online.

· Čeština: https://www.youtube.com/watch?v=WoqlfBLTqxY

· Angličtina: https://www.youtube.com/watch?v=tN2ezDUdDFo

· Francouzština: https://www.youtube.com/watch?v=EhuINbGSQcE

· Němčina: https://www.youtube.com/watch?v=H0od8HHE17I

· Bez tlumočení: https://www.youtube.com/watch?v=VKp3KmDdFTY

Další informace naleznete na: The role of open trade in an increasingly uncertain world (europa.eu), kde v den akce bude dostupný také odkaz na online streaming.

Registrujte se nyní

Zastupujete organizaci občanské společnosti se sídlem v Evropské unii? Chcete se zúčastnit této diskuse? Zaregistrujte se pod tímto odkazem.

Registrace končí 26. října 2022 ve 13:00 (SEČ).